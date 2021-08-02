MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriÇin kripto paraları rahat bırakmayacak
GeriEkonomi Çin kripto paraları rahat bırakmayacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 02.08.2021 - 07:54 | Son Güncelleme:

Çin kripto paraları rahat bırakmayacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çin kripto paraları rahat bırakmayacak

Kripto paralara karşı tavırlı olan Çin Merkez Bankası, sıkı denetimlerini sürdürme yönünde karar aldı.

Kripto para dünyasına ilişkin sürekli yasaklamaya yönelik kararlar alan Çin denetimlerini artıracak. Çin Merkez Bankası, geçtiğimiz Cuma günü yaptığı toplantıda kripto paralara yönelik denetimlerin devam edeceğini belirtirken kripto para borsalarının regülasyonlara uyması konusunda uyarılarda bulundu. 

Bunun yanında, ihtiyatlı para politikasının esnek ve hedefli şekilde sürdürüleceği de açıklandı.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi