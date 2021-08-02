Çin kripto paraları rahat bırakmayacak
Kripto paralara karşı tavırlı olan Çin Merkez Bankası, sıkı denetimlerini sürdürme yönünde karar aldı.
Kripto para dünyasına ilişkin sürekli yasaklamaya yönelik kararlar alan Çin denetimlerini artıracak. Çin Merkez Bankası, geçtiğimiz Cuma günü yaptığı toplantıda kripto paralara yönelik denetimlerin devam edeceğini belirtirken kripto para borsalarının regülasyonlara uyması konusunda uyarılarda bulundu.
Bunun yanında, ihtiyatlı para politikasının esnek ve hedefli şekilde sürdürüleceği de açıklandı.