Çin kripto paralara savaş açmıştı! Dev borsalardan önemli karar

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Çinli regülatör kuruluşların geçen hafta kripto paraları yasa dışı ilan etmelerinin ilk sonuçları görülmeye başlandı.

Çin'in en büyük kripto para borsası Huobi ile dünyanın en büyüklerinden Binance, Çin merkezli mobil telefon numaraları ile kayıt almayı durdurdular.

Huobi'den yapılan açıklamada ayrıca yıl sonuna kadar Çin merkezli mobil telefon numaraları ile açılmış olan hesapların da yıl sonuna kadar kapatılacağı ifade edildi.

ÇİN YASA DIŞI İLAN ETMİŞTİ

Çin Merkez Bankası ve Kamu Güvenliği Bakanlığı’nın da aralarında bulunduğu 10 kamu kurumu tarafından yapılan ortak açıklamada, kripto paralar konusunda vatandaşları risklerden korumak için “sert” olunacağı vurgulanmıştı.

Açıklamada, kripto paralarla ilgili “spekülasyonların” ortadan kaldırılması için kamu kurumlarının yakın çalışacağına yer verilerek, ülkede kripto parayla yasa dışı fonlama ve kara para aklama gibi suç faaliyetlerinin durdurulması gerektiği belirtilmişti.

Çin Merkez Bankası internet sitesinde ise Pekin yönetiminin “vatandaşların varlıklarını korumak, ekonomik, finansal ve sosyal düzeni sürdürmek için sanal para spekülasyonunu, ilgili finansal faaliyetleri ve uygunsuz davranışları kararlılıkla azaltacağız.” ifadesine yer verilmişti.

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FAALİYETLERİNİN BAŞKA ÜLKELERE TAŞIYORLAR

Çin Merkez Bankası, kripto paraların resmi para birimi olmadığı ve geleneksel para birimleri gibi dolaşımda olmaması gerektiğine vurgu yaparak, söz konusu para faaliyetlerine karşı sert adımlar atılacağını bildirmişti.

Yurt dışındaki kripto para borsalarının Çin’de hizmet verememeleri için bu borsalara ülke içinden erişimin engelleneceğini belirten Merkez Bankası, finansal kuruluşlar ile ödeme ve internet şirketlerinin kripto para ticaretini kolaylaştırmasının da yasaklanacağını açıklamıştı.

Pekin Yönetimi, Çin vatandaşlarını finansal riskten korumak için mayıs ayında kripto para madenciliği ve işlemlerini kısıtlamaya yönelik kararlar almıştı. Dünyada bitcoin madenciliğinin neredeyse yarısını gerçekleştiren Çin'deki madenciler, hükümetin kısıtlamalarının ardından faaliyetlerini başka ülkelere taşımaya başlamıştı.