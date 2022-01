Çin kararı açıkladı! Bitcoin resmen çakıldı... 5 Ağustos'tan beri ilk bu seviyede

Kripto Para piyasasında sene başından beri yaşanan düşüş devam derken bir darbe de Çin'den geldi. Daha önceden kripto para madenciliğiyle ilgili olumsuz adımlar atan Çin, tüm işlemleri yasaklamış ve yasaklar karşısında cezaların uygulanacağını belirtmişti.

Bu kararını sürdüren Çin'den bir adım daha geldi. Çin kripto para madenciliğini ortadan kaldırılması gereken endüstriler arasına resmen dahil ettiğini duyurdu.

Wu Blockchain haberi Çin devlet dairesi Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu’nun duyurusu olarak paylaştı.

On January 10, the Chinese government officially included cryptocurrency mining as an industry that should be eliminated. Previously, Hainan Province required an punitive electricity price of about US$0.12 per kilowatt-hour for obsolete industries. https://t.co/y3BfuM6G1y