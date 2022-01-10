Çin kararı açıkladı! Bitcoin resmen çakıldı... 5 Ağustos'tan beri ilk bu seviyede

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Kripto Para piyasasında sene başından beri yaşanan düşüş devam derken bir darbe de Çin'den geldi. Daha önceden kripto para madenciliğiyle ilgili olumsuz adımlar atan Çin, tüm işlemleri yasaklamış ve yasaklar karşısında cezaların uygulanacağını belirtmişti.

Bu kararını sürdüren Çin'den bir adım daha geldi. Çin kripto para madenciliğini ortadan kaldırılması gereken endüstriler arasına resmen dahil ettiğini duyurdu.

Wu Blockchain haberi Çin devlet dairesi Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu’nun duyurusu olarak paylaştı.

On January 10, the Chinese government officially included cryptocurrency mining as an industry that should be eliminated. Previously, Hainan Province required an punitive electricity price of about US$0.12 per kilowatt-hour for obsolete industries. https://t.co/y3BfuM6G1y — Wu Blockchain (@WuBlockchain) January 10, 2022

BİRÇOK MADENCİLİK ŞİRKETİ ÜLKE DEĞİŞTİRMİŞTİ

Çin aldığı kararlar öncesinde dünyada kripto para madenciliğinin yüzde 80'ine ev sahipliği yapıyordu. Çin'in kararının ardında dijital yuanın engellenmesi ve çevresel risklerin olduğu belirtiliyor.

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Çin'in yasakla ilgili karar almadan önce de yaptığı açıklamalar başlayınca kripto para madencileri öncelikle ABD olmak üzere birçok ülkeye göç etmişti.

Özellikle Teksas'taki düşük elektrik maliyetleri nedeniyle yakın zamanda eyalette açılacak olan kripto para madenciliği şirketlerinin daha da artması bekleniyor.

ÇÖKÜŞ FED'LE BAŞLADI KAZAKİSTAN'LA DEVAM ETTİ

Kripto para birimleri ABD Merkez Bankası (Fed) tutanakları tarafından tetiklenen erimenin etkilerini görürken, ülkelerin kripto paralara regülasyon çalışmalarını hızlandırması düşüşe etken oldu.

Çin'in yasaklarının da düşüşte etkili olduğu gerçeğinin yanı sıra Kazakistan'da yaşanan olaylar da kripto para piyasasındaki olumsuz rüzgarları güçlendirdi.

Ülkede yoğun Bitcoin madenciliği yapılması, internet erişiminin kesilmesi Bitcoin madencilerinin üretimlerinin durmasına yol açtı ve karışıklık sonrası fiyatlar için aşağı yönlü bir baskı oluşturdu.

TAMAMI ÇAKILDI

Bitcoin fiyatları kritik seviye olan 40 bin dolar seviyesinin altını gördü. Bitcoin, 39 bin 656 dolar seviyesine kadar gerileyerek 5 Ağustos tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Bitcoin, saat 17:42 itibarıyla yüzde 3,66 oranında düşüşe 40 bin 435 dolar seviyesinde hareket ediyor.

ETHEREUM 3 BİN DOLARIN ALTINDA

Sert Kayıp Ethereum fiyatlarında da sürerken, 2 bin 931 doların altını gördü ve böylelikle 30 Eylül tarihinden beri en düşük seviyeye ulaştı. Ethereum, şu dakikalarda ise yüzde 6,65 oranında düşüşle 3 bin 7 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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Şaka coinlerden Shiba 0,00002675 dolar seviyesinde ve Dogecoin ise 0,143526 doları gördü.

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KRİPTO PARALAR BU GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR

Beste Naz Süllü - Huobi Global Araştırma Müdürü

2021 yılında kurumsal alıcıların 30 bin – 35 bin dolar aralığında ortalama yaptıkları düşünülürse geldiğimiz 40 bin dolar ve çevresi yeni ve mevcut alıcılar için Bitcoin’i cazip kılabilir. Dünyanın en büyük 33. ve 34. Balinalarından da sırasıyla 3000 ve 1455 yeni Bitcoin alımları gerçekleşti. 2022 yılı ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına ilişkin soru işaretleri ile devam ederken, Goldman Sachs bu yıl 4 faiz artışı beklediğine işaret etti. Cuma açıklanan işsizlik ve ortalama saatlik kazançları verilerinde Fed’in faiz artırması istihdam piyasası rakamları desteklerken, bu hafta Powell ikinci dönem başkanlığı seçimleri için Komite önünde konuşma yapacak ve ÜFE-TÜFE verileri ABD’de açıklanacak.

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Kripto paralar hem Kazakistan’daki olayların madencilik faaliyetleri üzerinde büyük aksamalara yol açması hem de küresel piyasalardaki Fed kaynaklı risk iştahı yakından takip ediyor. Türkiye’de ise kripto para kazançlarına yüzde 40 vergi getirileceği iddialarının asılsız çıkması sonrası yasa taslağı için ABD-İngiltere ve Japonya’daki çalışmaların izleneceği söylendi.