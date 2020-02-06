Çin finans kuruluşlarını koronavirüs için mücadeleye çağırdı

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 500'den fazla kişinin ölümüne yol açan koronavirüs salgınına karşı bankaları, aracı kurumları ve fon yöneticilerini zarar gören ekonomiye kaynak sağlamaya çağırdı.



Beijing'den gelen çağrıya cevaben bankalar ultra düşük faiz oranlarıyla kredi veriyorlar, yatırım bankaları şirketlerin virüs karşıtı tahvilleri almasına destek sağlıyorlar ve piyasadaki panik havasını azaltmak için fon yöneticileri hisse satışından kaçınıyorlar.



Ancak, bu adım 2015'te piyasalarda yaşanan sert düşüşün ardından hükümetin o dönemki kurtarma çabalarını akla getiriyor ve Çin'in kurumsal yönetimine dair ve gelecekteki risklerle ilgili endişeleri artıyor.



Wuhan DDMC Cuşture & Sports Şirketi, virüsten etkilenen şirketler için oluşturulan "yeşil kanal" aracılığıyla 86 milyar dolarlık tahvil ihracı için Şangay Borsası'ndan onay aldı.



Zhufai Huafa Group, Sichuan Kelun Pharmaceutical ve Çin Nanshan Development Group adlı üç şirket bankalar arası piyasalarda virüsle mücadeleye fon sağlamak için tahvil ihracıyla toplamda 301 milyon dolar topladı.



Şirketler, tahvil ihracından toplanan miktarın ilaç geliştirme programlarında ve inşaa edilecek hastane maliyetlerini karşılamada kullanılacağını açıkladı.



Düzenleyiciler aynı zamanda bankalardan virüsten etkilenen sektörlere daha ucuz fon sağlamalarını ve şirketlerden kredileri geri çekmemelerini istedi. Virüsten en çok etkilenen sektörler arasında turizm, ulaşım ve eğlence sektörleri var.