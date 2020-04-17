MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriÇin ekonomisi daraldı
GeriEkonomi Çin ekonomisi daraldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 17.04.2020 - 09:02,Son Güncelleme:

Çin ekonomisi daraldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çin ekonomisi daraldı
Abone Olgoogle-news

Çin ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 6,8 daraldı.

Çin'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) ilk çeyrekte yıllık yüzde 6,8 geriledi. Söz konusu oran, Çin hükümetinin 1992'den bu yana yayımladığı resmi büyüme rakamları arasında en kötü performansa işaret etti. Ülke ekonomisi ilk çeyrekte geçen yılın son çeyreğine kıyasla da yüzde 9,8 daraldı.

Çin'in büyüme verisine yönelik farklı kurumların gerçekleştirdiği piyasa beklentileri yüzde 6 ila 9 arasında değişse de bazı ekonomistler çift haneye varan daralmadan bahsediyordu.

Ülke ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yıllık bazda yüzde 6, çeyreklik bazda yüzde 1,5 büyüme kaydetmişti.

Öte yandan Çin'de perakende satışlar martta yıllık 15,8 ve sanayi üretimi yüzde 1,1 düşüş kaydetti. Piyasada perakende satışların yüzde 10 ve sanayi üretiminin yüzde 7,3 gerilemesi bekleniyordu.

Analistler, ilk çeyrekte Kovid-19 nedeniyle Çin'de birçok fabrikanın kapandığını, hem arz hem de talep kanalının ciddi bir şekilde sekteye uğradığını belirterek, buna karşın martta bir önceki aya kıyasla sanayi üretimindeki iyileşmenin cesaret verdiğini söyledi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle