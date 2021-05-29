Çin Büyükelçisi Shaobin LIU: Türkiye teknoloji üssü olma yolunda ilerliyor

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Shaobin LIU, beraberindeki heyetle birlikte 400 milyon dolar yatırımla kurulan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası’nı ziyaret etti. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, “2017’de temellerini attığımız Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası’nı 2020’nin Ağustos’unda faaliyete geçirdik. 400 milyon dolar yatırım ile faaliyete başlayan fabrikamızda üretilen güneş panelleri ilk aşamada 1 milyar dolar yatırım ile hayata geçirilen dünyanın en büyük güneş enerjisi santrallerinden biri olan Konya’daki Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali’nde kullanılıyoruz. Fabrika açılışından kısa bir süre sonra da hem ülkemizdeki potansiyel hem de dünyadaki yenilenebilir enerji ihtiyacını göz önüne alarak kapasite artırımı kararı aldık. Fabrikanın ilk aşamasından bu yana birlikte çalıştığımız Çin’in önde gelen teknoloji ve enerji şirketlerinden CETC ile yaptığımız anlaşma ile üretim kapasitemizi iki katına çıkartarak yılın son çeyreğine 1.000 MW kapasiteye ulaşma hedefi koyduk” diye konuştu.

YÜKSEK TEKNOLOJİ ADIMI

Büyükelçi Shaobin LIU, Türkiye ile Çin arasındaki iş birliklerinin önemine değinerek, “İki ülke arasında stratejik işbirliğinin artarak devam edeceğine inanıyorum. Burada yapılan Ar-Ge yatırımı ve görev yapan 100 araştırmacının varlığı sadece bugüne değil çok önemli bir şekilde geleceğe yönelik vizyonu ortaya koyuyor. Türkiye sadece Asya ve Avrupa’yı bağlayan bir üretim üssü değil. Dünyada yüksek teknoloji ihraç eden bir üs olma yolunda ilerliyor. Biz her zaman yaptığımız gibi iki ülkenin işbirliği geliştirmek için firmalara desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



KARAPINAR GES’E ÜRETİYOR

Türkiye’nin en büyük güneş santralı olan Karapınar GES’e şuana kadar 250 MW ingot-wafer-hücre tüm mamulleri ilk defa Türkiye’de bu fabrikada üretildi.



29 FARKLI PROJE

Yeni teknoloji panellerin gelişimini de güçlendirecek olan merkezde şu an 29 farklı proje bir arada geliştiriliyor. Toplamda 2 bin 500 metrekare kapalı alan ile 5 bin metrekare açık alan test platformuna sahip bir de Ar-Ge Merkezinde ise üniversite-sektör işbirliği kapsamında Hasan Kalyoncu Üniversitesi, ODTÜ Güneş Araştırmaları Merkezi ve TÜBİTAK gibi saygın kuruluşlar ile ortak projeler yürütülüyor.







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