Çin, Ant Group'un borsaya giriş kapısını açtı

E-ticaret devi Alibaba Jack Ma'nın milyarder kurucusu Ant, hisselerini Kasım ayında açıklayacaktı. Düzenleyiciler listeyi askıya aldı ve Çin Halk Bankası daha sonra Alibaba'da büyük bir değişiklik emri verdi. Bu ayın başlarında bir televizyon görüşmesini kaçırmasının ardından Ma'nın nerede olduğuna dair sorular da büyüdü.

Banka müdürü Gang Yi, Ant Group'un hisse senedi piyasası listesinin doğru koşullar altında yeniden değerlendirilebileceğini öne sürdü.

Çinli teknoloji devi Ant Group, aniden durdurulmadan önce yaklaşık 34.4 milyar $ değerinde hisse satmaya hazırlandı. Şangay ve Hong Kong'daki listeler, bugüne kadarki en büyük borsa başlangıcı olacaktı.

Yi Salı günü Dünya Ekonomik Forumu'nun sanal bir toplantısında Salı günü yaptığı konuşmada, "Sadece yasal eğitim standardını takip edeceğinizi söyleyebilirim, sonucu alacaksınız" dedi.