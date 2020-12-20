Çimentocular ‘Türk Çimento’ çatısı altında

Marka değişikliği için düzenlenen toplantıda konuşan Türk Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka,“Çimento sektörü Türkiye’nin kalkınma hamlesinde başta gelen sektörlerden biridir. İşte bu yüzden biz Türk Çimento olarak diyoruz ki, bu ülkenin temelinde biz varız, geleceğinde de biz olacağız” dedi. Saka yeni vizyonla hayata geçirilecek önemli projeleri de şöyle anlattı: “Öncelikle bir kent vizyonu belgesi hazırlıyoruz.



2050 yılında kentler nasıl olmalı, bunun belgesini açıklayacağız. Şehir planlamacılığı ve sosyo-ekonomik gibi farklı perspektiflerden ele aldığımız farklı kesimlerden katılımcıların katkısıyla oluşturulacak ve geleceğimize yönelik bir belge olacak. Önümüzdeki yıl Mimarlık Ödülleri projesini başlatacağız. Hem deneyimli mimarları hem de üniversite öğrencilerini ödüllendirmeyi hedefliyoruz.” Deprem konusunda da sivil inisiyatif çalışması başlattıklarını hatırlatan Saka, “22 STK bir araya geldik ve deprem aksiyon planı hazırlamaya başladık. 5 Mart deprem haftasında bunu paylaşacağız” diye konuştu.



‘İHRACATA SALDIRDIK’

Türk Çimento Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nihat Özdemir ise “Pandemiyle beraber Türkiye’de değil dünyada da çok önemli ekonomik olaylar meydana geldi. Çimento ve inşaat sektörü olarak bu dönemi atlatmak ana hedefimiz. Mart ayından itibaren endişe duyduk. Birçok fabrikamız üretimi durdurdu. Türk çimento sektörü sadece Türkiye’de değil dünyada etkili bir sektör. İhracatta dünya ikincisiyiz. Bunu iyi değerlendirdik ve ihracata saldırdık” dedi.