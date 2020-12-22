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Ekonomi
Haber Giriş: 22.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Çimento ve demirde fiyat düzenlemesi talebi

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Çimento ve demirde fiyat düzenlemesi talebi
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İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, inşaat girdilerinde fahiş fiyat artışları yaşandığını belirterek, demir, çimento ve beton üreticilerinin acil fiyat düzenlemesine gitmesi gerektiğini bildirdi.

Demirin kilogram fiyatının son 6 ay içinde 3.5 liradan 6 liraya çıktığını ifade eden Tellioğlu, “Demir-çelik ürünlerinde ve diğer temel inşaat malzemelerinde yaşanan fahiş fiyat artışları, dövizde yaşanan artış, enflasyon ve faiz parametrelerini kapsayan ekonomik değerlendirmelerle izah edilememektedir.

Tek sorun fiyat artışları olmayıp, iç pazarda malzeme tedarikinin zorlaşması da büyük bir sorun haline gelmiştir” dedi. Tellioğlu, demir, çimento ve beton üreticilerinin acil fiyat düzenlemesine gitmesini ve üretimi artırarak iç pazarın ihtiyacını karşılamasını talep etti.

Kamuya iş yapan müteahhitlerin yaşadığı sıkıntıya da değinen Tellioğlu, bu müteahhitlerin girdi fiyatlarındaki artışlar nedeniyle taahhütlerini yerine getirmekte zorlandığını bildirdi. Tellioğlu, hükümetin, bu müteahhitlere fiyat farkı düzenlemesi ve süre uzatımı gibi imkanlar sağlaması gerektiğini kaydetti.

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