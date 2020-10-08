MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriÇimento sektörünün ihracatı arttı
GeriEkonomi Çimento sektörünün ihracatı arttı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 08.10.2020 - 11:46 | Son Güncelleme:

Çimento sektörünün ihracatı arttı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çimento sektörünün ihracatı arttı
Abone Olgoogle-news

Türk çimento sektörünün, bu yılın ocak-eylül dönemindeki ihracatı miktar bazında yüzde 38,3 artışla 24 milyon tonu aştı, dış satım geliri de yüzde 25 artışla 845 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB), sektörün 9 aylık ihracat verileriyle ocak-temmuz dönemi üretim ve satış verilerini açıkladı. Buna göre, ocak-temmuz döneminde TÇMB üyesi fabrikaların üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,8 artarak 36,9 milyon tona çıktı. İç satış miktarı da aynı dönemde yüzde 9,8'lik artışla 27,8 milyon tona ulaştı.

Yılın 9 aylık döneminde ise sektörün toplam ihracatı miktar bakımından yüzde 38,3 artarak 24 milyon tonu geçti. Aynı dönemde dış satımdan elde edilen tutar ise yüzde 25 artışla 845 milyon dolar oldu. Bu dönemde çimento ihracatı yüzde 50,1 artışla 12,8 milyon tona, klinker ihracatı yüzde 27,2 artışla 11,5 milyon tona çıktı. Çimento ve klinker ihracatının en çok arttığı ülke Libya oldu. Bu ülkeyi Ukrayna ve Haiti izledi.

İhracat ve iç pazar satış rakamlarını değerlendiren TÇMB Başkanı Tamer Saka, bu yılın ilk yarısında pandemi şartları nedeniyle yaşanan daralmaya karşın normale dönüş ve inşaat sektöründeki canlanmayla gelen artışın umut verici olduğunu ifade etti. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle