Çılgın planı duyurdu! El Salvador Bitcoin şehri kuruyor

Haberin Devamı

Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke olan El Salvador'dan yeni bir hamle geliyor.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele yaptığı açıklamada, gelir, mülk ve sermaye kazancı vergilerinden muaf olacak bir Bitcoin şehri inşa edeceklerini söyledi.

Bitcoin şehrindeki tek vergi, şehir inşaatını ve hizmetleri finanse etmek için alınacak yüzde 10 katma değer vergisi olacak.

"Pensé que teníamos que dar un anuncio grande en esta #BitcoinWeek. Así que hoy quiero anunciar que vamos a construir la primera #BitcoinCity", Presidente @nayibukele. pic.twitter.com/7yHQLyIjBx — Casa Presidencial 🇸🇻 (@PresidenciaSV) November 21, 2021

Orta Amerika ülkesi El Salvador, eylül ayında kripto para birimi Bitcoin'i yasal para birimi olarak kullanmaya başlamıştı.

Böylece El Salvador, Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülke olmuştu. Ülkede yeni yasaya göre, tüm iş yerleri Amerikan Doları ile birlikte Bitcoin ile yapılan ödemeleri de kabul ediyor.

Bitcoin kabul etmeyen işletmeler ise cezayla karşı karşıya kalıyor. Salvador’a 3 Bitcoin (yaklaşık 155 bin Dolar) yatırım yapan yabancılar oturma izni alabiliyor.