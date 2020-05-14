Çiftçiye özel destek paketi

Şekerbank ‘Çiftçi Destek Paketi’ ile 24 aya varan vadeler için aylık yüzde 0.99 faiz oranıyla çiftçilerin nakit ihtiyacını karşılıyor. Kampanyadan yararlanan çiftçiler, kredi geri ödemelerini hasat döneminde yapıyor. Çiftçiler ayrıca, Hasat Kart ile anlaşmalı üye işyerlerinde 5 ay vadeli sıfır faizle alışveriş imkânı da elde edebiliyor. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü de kapsayan ‘Çiftçi Destek Paketi’nden 30 Haziran 2020 tarihine kadar yararlanmak mümkün olacak.

Şekerbank Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Tarımı, üretimi ve çiftçiyi desteklemek bizim varoluş nedenimiz. Koronavirüs salgınında gördük ki tarımda üretimin sürekliliği evde kalma sürecinde olan tüm dünya için büyük önem arz ediyor. Biz de içinde bulunduğumuz koşullar karşısında üreticinin korunması ve varlığını sürdürebilmesi için çiftçilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Salgına karşı tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması için çiftçilerimizin finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ‘Çiftçi Destek Paketi’yle yanlarında yer alıyoruz. Bu vesileyle tarladan sofraya üretim zincirinin en büyük gücü olan çiftçilerimizin Çiftçiler Günü’nü kutluyor, kampanyamız ile bereketlerinin bol olmasını diliyoruz.”