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Çiftçiye destek ödemesi başladı

#Bekir Pakdemirli#Çiftçi#Destek Ödemesi
Çiftçiye destek ödemesi başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçiye ve besiciye yapılacak 13 milyon 846 bin 485 TL’lik destek ödemelerinin hesaplara aktarılmaya başlandığını duyurdu.

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Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Büyükbaş Damızlık Hayvan Alımı Desteği kapsamında 855 bin 200 TL, Hububat Baklagil Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği kapsamında 208 bin 766 TL, Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği kapsamında 330 bin 174 TL, Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi Desteği kapsamında 1 milyon 171 bin 570 TL, Dane Zeytin Fark Ödemesi Desteği kapsamında 18 bin 816 TL, Sertifikalı

Tohum Üretim Desteği kapsamında 11 milyon 261 bin 959 TL, toplam 13 milyon 846 bin 485 TL’lik destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı” ifadelerini kullandı.

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#Bekir Pakdemirli#Çiftçi#Destek Ödemesi

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