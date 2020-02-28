Çiftçiye büyük destek

Tarımsal üretimin yoğun olduğu Aydın’da, Büyükşehir Belediyesi çiftçinin sevindirecek bir adım atmaya hazırlanıyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından İncirliova’da 25 dönüm arazide kurulacak olan Aydın Çiftçi Merkezi’nde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için üretim alanları oluşturulacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Bu merkez sayesinde Aydınlı çiftçinin yüzü gülecek” dedi. İncirliova’nın Hacıaliobası Mahallesi’nde 25 dönüm alan üzerinde kurulacak olan Aydın Çiftçi Merkezi’nde yeni tarım ürünlerinin deneme üretimleri yapılacak, hayvancılığın geliştirilmesi için üretim alanları yer alacak. Çiftçilerin aşı kalemi, aşı gözü ve çelik ihtiyacının da karşılanacağı merkez, Aydın’ın tarımsal ve hayvansal kalkınmasında bayraktar işletme olmayı hedefliyor.

TARIM VE HAYVANCILIK

Büyükşehir Belediyesi bu merkezde hem tarımsal üretimi, hem de hayvancılığı geliştirmeyi hedefliyor. Aydın Çiftçi Merkezi’nin bir bölümünde, içerisinde kiraz, kayısı, narenciye, elma, erik, zeytin, incir, ceviz gibi 30 farklı meyve türünün 80 çeşidini barındıran bir deneme bahçesi, diğer bölümünde ise hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla küçükbaş ve kanatlı hayvancılık için alan inşa edilecek. Merkezde ayrıca, arıcılık ile su ürünleri için de deneme üretimleri yapılacak. Modern arıcılık tekniklerinin deneneceği bu alanda arıcılara dönük eğitim programları uygulanacak. Merkezde açık alan tavukçuluğuyla (gezen tavuk) yumurtacı, kombine ve etlik tavuk ırklarının üretimi ve desteklemesi de yapılacak.

GELİR KAPISI OLACAK

Tam teşekküllü bir koleksiyon bahçesi olarak tasarlanan Aydın Çiftçi Merkezi’nde geniş üretim alanları yer alacak. Bitki üretimine de olanak sağlayacak merkezde mersin, alıç, ahududu, böğürtlen ve hünnap gibi kültüre alınmış yabani meyve türleri; tıbbi ve aromatik bitkiler üretim ve deneme alanları; 200 çeşit yerel ata tohumu üretim ve deneme alanları; 20 çeşit sofralık, kurutmalık, şaraplık üzüm asması çeşidi deneme bağı yer alacak. Altyapı çalışmalarının başlandığı merkez, Aydınlı çiftçilere yıl boyu hizmet verecek. Merkezde çiftçilere yıl boyu bitki üretim tekniklerinin yanı sıra deneme üretimi yapılan hayvan ve bitkilerin üretimine dair eğitimler verilecek. Şehrin iklimine uygun bitki ve hayvanların araştırmalarının da yapılacağı merkez, Aydınlı üreticiler için yeni gelir kaynakları da yaratacak.Çiftçi eğitim merkezinin bahar aylarında faaliyetlerine başlaması planlanıyor.

ÖRNEK PROJEYE İMZA ATIYORUZ

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Aydın Çiftçi Merkezi şehirdeki çiftçiler için şimdiden heyecan yaratmış durumda. Konuya ilişkin açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Aydın Çiftçi Merkezi’ni hayata geçirirken, Cumhuriyetimizin kuruluş döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan tarım işletmelerini kendimize örnek aldık. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak Atamızın önderliğinde, onun fikirlerinden ilham alarak ilimizin tarım ve hayvancılığına katkı yapacak ve aynı zamanda ülkemize de örnek olacak bir projeye daha imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Bu merkez sayesinde Aydınlı çiftçinin yüzü gülecek. Onlara yeni üretim alanları açıyoruz, gelir kapısı sağlıyoruz” dedi.