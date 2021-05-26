‘Çiftçimiz süreçten güçlenerek çıktı’

Pandemi sürecinde önemi bir kez daha anlaşılan tarımsal üretimle ilgili Ege İhracatçı Birlikleri’nin temsilcileri değerlendirmelerde bulundu. Ege İhracatçı Birlikleri’nden yapılan açıklamada “Pandemide insan üstü güçle çalışan Türk çiftçisinin tarımsal hasılası pandemi döneminde 333.3 milyar TL ile rekor seviyeye ulaşırken, Ege İhracatçı Birlikleri pandemi döneminde tarım ürünleri ihracatını 5 milyar 100 milyon dolara taşıdı. Yıllık 239 milyon ton bitkisel üretim yapan, Türkiye Gayri Safi Milli Hasılası’nın yüzde 6’sını, istihdamın yüzde 19’unu temsil eden Türk Tarım Sektörü, 2020 yılında dünya ekonomisi yüzde 3.3 daralırken, yüzde 4.8 büyüdü” ifadelerine yer verildi.

ORTAYA ÇIKTI

“Paramız var ithal ederiz” söyleminin pandemiyle rafa kalktığını, pandemi sonrasında, “Yerli ve Milli Üretimi Destekliyoruz” yaklaşımının öne çıktığını anlatan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, pandemiyle birlikte sağlıklı gıdaya talebin arttığını, bu süreçten Türk çiftçisinin güçlenerek çıktığını kaydetti. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin öneminin net bir şekilde ortaya çıktığına değinen Eskinazi, “Türkiye’de halen 4 milyon hektar işlenebilir ancak boş arazilerimiz var. Devlet destekleriyle çiftçilerimizin üretip emeğinin karşılığını alacağı bir ekosistemi sağlamamız gerekiyor. Çiftçilerimiz alın terinin karşılığı aldığı sürece insanlık için üretmeye devam edecekler” diye konuştu.

Türkiye’nin çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı üretiminde dünya lideri olduğunu hatırlatan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, bu ürünlerde Türkiye’nin talebinden çok daha fazla arz olduğunu bu nedenle üç üründe sürdürülebilir üretimin yolunun ihracattan geçtiğine dikkati çekti. Celep, “İhracata bağımlı olan incir, üzüm ve kayısımızı Türk ihracatçıları olarak başarılı bir şekilde yüzyıllardır ihraç ederek her yıl ülkemize 1 milyar doların üzerinde döviz getirisi sağlıyoruz. Diğer kuru meyve ürünlerimizle ihracat rakamımız 1.5 milyar dolara yaklaşıyor. İncir, üzüm, kayısı ihracatında dünya lideriyiz. Bu sayede çiftçilerimizin üretimlerine devam etmelerine zemin hazırlıyoruz” dedi.

‘İNSANLIĞA HİZMET’

Türkiye'nin su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı hakkında da Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, bilgi verdi. Yıllık ihracatın 2.5 milyar doları geçtiğinin altını çizen Girit, şunları söyledi: “Pandemi tüm dünyaya çiftçiliğin eski değil, eskimeyen ve her daim insanlığa hizmet eden bir meslek olduğunu gösterdi. Çiftçi ve üreticiler kendilerine ne kadar destek verilirse fazlasıyla insanlığın hizmetine sunacaktır. Çiftçilere yapılacak her yatırım, yokluk riskini azaltacak, sağlıklı ve sürdürebilir gıdaya erişimi kolaylaştıracaktır. Çiftçi ve üreticiler dünya mutfağının aşçı başıdır.”

HEDEF 550 MİLYON $

Pandemi ile beraber bütün dünyada gıdaya talep artışı olduğuna işaret eden Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci, “Birliğimiz, 2020’de ihracatını yüzde 14 arttırırken, ihracatımız 2021 yılının Ocak-Nisan döneminde yüzde 11 yükseldi. 2020’de 505 milyon dolar olan ihracatımızı 2021’de 550 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

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