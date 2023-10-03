Çiftçilere dev ödeme! Kartlara yüklendi...

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Hububat üreticilerimizin kışlık ekimler için hazırlık dönemi başında ihtiyaç duyduğu mazot ve gübre desteği, bugün itibarıyla Ziraat Bankası kartlarına tanımlandı. Bu kapsamda çiftçilerimize yaklaşık 11,2 milyar lira destek ödemesi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.