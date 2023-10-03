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Çiftçilere dev ödeme! Kartlara yüklendi...

Güncelleme Tarihi:

#Çiftçi#Ödeme#Tarım Ve Orman Bakanlığı
Çiftçilere dev ödeme Kartlara yüklendi...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2023 13:05

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Çiftçilerimize yaklaşık 11,2 milyar lira destek ödemesi gerçekleştireceğiz" dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Hububat üreticilerimizin kışlık ekimler için hazırlık dönemi başında ihtiyaç duyduğu mazot ve gübre desteği, bugün itibarıyla Ziraat Bankası kartlarına tanımlandı. Bu kapsamda çiftçilerimize yaklaşık 11,2 milyar lira destek ödemesi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Hububat üreticilerimizin kışlık ekimler için hazırlık dönemi başında ihtiyaç duyduğu mazot ve gübre desteği, bugün itibarıyla Ziraat Bankası kartlarına tanımlandı.🚜

Çiftçilerimizin ihtiyaç duydukları anda yanlarında olmaya devam edeceğiz.

Hayırlı ve bereketli olsun.🌾 pic.twitter.com/Xyi3QEjwf5

— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) October 3, 2023
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#Çiftçi#Ödeme#Tarım Ve Orman Bakanlığı

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