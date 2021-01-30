Çiftçilere ara formül

Üreticilerin, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası borçlarıyla ilgili çalışmalarda ara formül geliştirildi. Çalışmanın çerçevesi sadece Tarım Kredi borçları olarak çizildi. Kurum, daha önce üreticilerin icra takibini mart ayına kadar ertelemişti. Şimdi, borçların bir yıl süreyle ertelenmesi planlandı. Ziraat Bankası borçlarına ilişkin erteleme veya yapılandırma, bu çalışma kapsamında bulunmuyor.

ERDOĞAN UYARDI

Aylardan beri Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında süren çalışmaların hızlandırılması konusunda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha uyarı da bulunduğu öğrenildi. Üreticilerin, borçlarının ödemesinin bir yıl süre ile ertelenmesi planlanıyor. Ancak süre konusunda iki farklı görüş bulunuyor. Bu sürenin 6 ay olmasını savunanlar olduğu bildirildi.

İCRA DA UZATILACAK

Daha önce yapılan toplantılarda, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri’nin icra takiplerinin mart ayına kadar ertelenmesi sağlanmıştı. Bu sürenin de borç ertelemesiyle birlikte uzatılması planlanıyor. AK Parti kurmayları, çiftçilerin bu dönemde yeni gelirleri olmayacağı için ödemeleri yapamayacağı, sürenin eş zamanlı uzatılması gerektiğini belirttiler.

Ziraat Bankası borçları konusunda ise orta yol bulunamadı. Ziraat Bankası’nın mevcut faiz orayla erteleme yapmasının, zaten yasal düzenleme getirilmeden mümkün olduğu, ancak hiç bir üreticinin bu koşullarda bir borç ertelemesinin altından kalkamayacağı belirtiliyor.

BANKA BORÇLARI BEKLEMEDE

Bankanın görev zararı oluşmadan üretici borçlarını yeniden yapılandırması için Hazine garantisi gerektiren bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Bu konuda ise henüz siyasi irade oluşmadığı ifade ediliyor.

SAHTE FATURA CEZASINA DÜZENLEME

Bu arada, kamuoyunda kendilerini ‘VUK 359 mağdurları’ olarak tanımlayan ve sahte fatura nedeniyle birden fazla cezaya çarptırılan grup için de adım atılıyor. Sahte fatura suçuna verilen ceza yeniden düzenleniyor. Edinilen bilgiye göre, Vergi Usul Kanunu’nun 359’cu maddesinin değiştirilmesine karar verildi. “Her hesap dönemi içi ayrı ayrı cezalandırma yerine, zincirleme suç kavramı getirilmesinin” planlandığı öğrenildi.

AK Parti kurmayları, çalışmanın amacıyla ilgili olarak, “Yasada, sahte fatura düzenleyen ve kullananlara her hesap dönemi için ayrı ayrı ceza veriliyor. Öyle ki, halen 25 yıl hapis cezası alanlar var. Cezayı kaldırmayacağız, ceza kesilme biçimini değiştireceğiz. Naylon fatura kullanımını, zincirleme suç kapsamına alınmasına yönelik bir çalışma yapıyoruz. Cezaların affedilmesi söz konusu değil. Ama düzenleme yapılırsa, ayrı ayrı cezalar tek cezaya çevrileceği için cezalarda indirim olacaktır. Leyhe düzenleme olacağı için, geriye doğru işleyecek ve bu suçtan ceza alanlar yararlanacaktır” dediler.