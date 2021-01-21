Çiftçilere 202 milyar lira kredi desteği

Ziraat Bankası Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, 2020 yılında bankanın tarım kredilerindeki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Pişmaf, Ziraat Bankası’nın son 5 yılda doğrudan tarımsal üreticilere kullandırdığı tarım kredilerinin hacminin 202 milyar TL’yi; kredi kullandırılan üretici sayısının ise 2.3 milyon kişiyi aştığını belirtti. “Halen kredileri devam eden yaklaşık 685 bin üreticimizin Bankamızdaki tarım kredisi miktarı 80 milyar TL’nin üzerindedir” diyen Pişmaf “Bu kredilerin yaklaşık yüzde 77’si Hazine ve Maliye Bakanlığımızın faiz desteği uyguladığı kredilerden oluşuyor” şeklinde konuştu.

TARIMA GÜVENİN GÖSTERGESİ

Tarım kredilerinin 2019 yılsonuna göre yüzde 24 oranında arttığını belirten Pişmaf, “Toplam tarım kredilerimiz 80 milyar TL seviyesine ulaştı. Bu dönemde kısa vadeli işletme kredilerimizdeki artış yüzde 22 düzeyinde gerçekleşirken; uzun vadeli yatırım kredilerimizdeki artış yüzde 28 oldu. Yatırım kredilerinin bu dönemde daha yüksek oranda artmasını ülke tarımının geleceğine duyulan güven ve umudun bir göstergesi olması açısından önemsiyoruz” dedi.

TAKİPTEKİ KREDİ AZALDI

Tarım kredilerinden kaynaklanan takipteki kredi miktarının ve takipteki üretici sayısının azaldığını ifade eden Ferhat Pişmaf, “2020 yılında takipteki kredilerimiz yüzde 5.4; kredileri takip hesaplarında izlenen üretici sayımız ise yüzde 2.3 oranında azaldı. Tarım kredilerinden kaynaklanan takipteki kredi (TOA) oranımız da son bir yılda yüzde 2.05’ten yüzde 1.57’ye geriledi. Bu yönüyle Bankamızın tarım kredileri sektördeki kredilerden önemli ölçüde ayrışmaktadır” şeklinde konuştu.

ÖDEME GÜÇLÜĞÜ ÇEKENE ERTELEME

Ödeme güçlüğüne düşen üreticiler için alternatif çözümler sunduklarını belirten Ferhat Pişmaf, “Sübvansiyonlu tarım kredisi kullanan üreticilerimiz, ürünlerinin doğal afetlerden zarar görmesi halinde kredilerinin ilgili kısmını 1 yıla kadar erteleyebiliyor veya 5 yıla kadar taksitlendirebiliyorlar. Bu durumda 1 yıla kadar ertelemelerde faizin yüzde 25’ini, 5 yıla kadar taksitlendirmelerde faizin yüzde 20’sini Hazine ve Maliye Bakanlığı karşılıyor. Ayrıca kredinin sübvansiyonlu ya da sübvansiyonsuz olduğuna bakılmaksızın, herhangi bir nedenle nakit akışı bozulan üreticilerimizin kredileri, Bankamız uygulamaları kapsamında 5 yıla kadar taksitlendirilebiliyor. Halihazırda 25 bini sübvansiyon uygulamaları, 122 bini de bankamız uygulamaları kapsamında olmak üzere yaklaşık 145 bin üreticimiz bu imkanlardan faydalanmış durumdadır” ifadelerini kullandı.

‘KÜÇÜK ÜRETİCİLER FAİZDEN ETKİLENMİYOR’

Tarım kredilerine uygulanan faiz oranlarına değinen Pişmaf, “Bankamızca kullandırılan tarım kredilerinin yüzde 77’si Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın faiz desteği uyguladığı kredilerden oluşmaktadır. Bu kapsamda küçük ölçekli üreticilerimizin yararlandığı geleneksel bitkisel üretim konusunda 50 bin TL’ye kadar; geleneksel hayvansal üretimde ise 100 bin TL’ye kadar olan kredilerde yüzde 100 faiz sübvansiyonu uygulanmakta ve faizin tamamı Devlet tarafından karşılanmaktadır. Bitkisel üretimde üreticilerin yüzde 64’ü; hayvansal üretimde ise yüzde 75’i belirtilen sınırların altında kredi kullanan üreticilerden oluşuyor. Dolayısıyla bu sınırların altında kredi kullanan üreticiler, yüzde 100 faiz desteği sağlandığı için faiz değişikliklerinden etkilenmiyor” dedi.