Çiftçiler Tarım Kredi işlemlerini KORBİS ile daha kolay yapacak

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle artan dijital platformlara ayak uydurarak, çiftçilerin hızlı ve kolay erişimle birçok işlemini yapabileceği Kooperatif Ortak Bilgi Sistemi'ni (KORBİS) hizmete aldı.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Tarım Kredi, bilişim sistemlerinin kurumsal ihtiyaçlara cevap verebilmesi, iş süreçlerinin güvenli ve hızlı yapılmasını sağlama ve ortaklarını teknolojik gelişmelerden faydalandırma amacıyla başlattığı e-Dönüşüm çalışmalarına devam ediyor.



Ortakların kredi kullanma işlemlerini hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmelerinin yanı sıra sahada da yapabilmelerine imkan veren ve PTT iş birliğiyle hazırlanan Ortak Kart'ı çiftçilerin hizmetine sunan Tarım Kredi, dijital dönüşüm çalışmalarında yeni bir aşamaya geldi.



Devreye alınan KORBİS ile Türkiye'de dijital kooperatifçilik uygulaması başlatılmış oldu.



Çiftçilerin, Tarım Kredi ile ilgili bilgilerine hızlı ve kolay erişebilmesine, kooperatif ile ilgili işlerin mobil ortamda yapılabilmesine olanak sağlayarak ortaklara gelişen teknolojiyi kurumsal manada yansıtan KORBİS, bu kesimin kooperatiflerde kayıtlı bilgilerini anlık görebilmelerine imkan tanıyor.



ÇİFTÇİLERİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAK ÖZELLİKLER VAR



KORBİS sayesinde Tarım Kredi ortakları, borç ve birikimlerini online olarak görebilecek, senet, kredi ve sermaye bilgilerini de anlık takip edebilecek.

Kooperatif ortakları uygulama üzerinden sözleşmelerini görebilirken kefil ve teminat durumlarını da kontrol edebilecek. Yapılan tüm alışverişleri izleme ve e-faturalara anlık ulaşma imkanı veren KORBİS ile çiftçiler, kesilen sigorta poliçelerini görebilecek, anlık sigorta teklifleri alabilecek.



Tarım Kredi ortaklarının kooperatif personeli ya da ziraat mühendisleriyle anlık yazışarak destek alabileceği ve çağrı merkezine ulaşabileceği uygulamayla, ürün değerlendirme ve üretim sözleşmeleri bilgilerine, yetiştirilen ürünlere ait çiftçi kayıt sistemi ve hayvan bilgi sistemi verilerine, Tarım Kredi Ortak Kart ile yapılan tüm işlemlere ve bakiye bilgilerine ulaşılabilecek.



"KORBİS İLE HER AN ORTAKLARIMIZLA BERABERİZ"



Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, dijital dönüşümün son yıllarda tüm dünyada öneminin arttığına işaret ederek, bu gelişmeden tüm sektörler gibi tarımın da etkilendiğini dile getirdi.



Dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında KORBİS'i çiftçilerin hizmetine sunduklarını belirten Poyraz, "KORBİS uygulamamızı geliştirme noktasında bazı alanlarda pilot çalışmalarımız da tamamlandı. Dijital çağa küresel düzeyde uyum sağlamak önemli yatırımlar gerektiriyor ve bu yatırımları yapıyoruz. Bu dönüşüm bizim için elzem bir durumdu. Üstelik tüm dünyada yaşanan koronavirüs salgını bu çalışmamızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi." dedi.



Poyraz, dijital dönüşümü hedefleyen yenilikçi ürünlerin etkili şekilde uygulanmasına çok önem verdiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:



"Bu kapsamda ortaklarımızı en iyi ürün ve hizmetlerimizle buluştururken, onlar için tarımsal üretimi sürdürülebilir ve kolay bir hale getirmeye çalışıyoruz. Çiftçilerimiz KORBİS'in hayatı kolaylaştıran tüm özelliklerini kişiselleştirebilir ve uygulamamızı asistan olarak kullanabilirler. Bunun en güzel yanı ise tüm bu işlemleri bulundukları yerden ayrılmadan, evlerinden ya da tarlalarından akıllı telefonlarıyla yapabilirler."



Poyraz, KORBİS uygulamasına ilerleyen dönemlerde uydudan tarla izleme sistemi, hızlı anket, e-Devlet kullanıcı doğrulama, sipariş yönetimi, ürün ve toprak bilgilendirme sistemi, sanal pos ile tahsilat işlemleri, tarımsal hava bilgilendirme ve afet erken uyarı, arayan ortağı tanı gibi özellikler ekleyeceklerini bildirdi.