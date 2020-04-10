Çiftçi ve hayvancıya ödeme koruması

Torba teklif taslağında yer alması planlanan düzenlemeyle, özellikle büyük market zincirlerine ürün veren çiftçi ve hayvancıların alacakları, bir ay içinde ödenecek. Teklifin 48. maddesinde yer alan düzenlemeye göre, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 7. maddesinde değişiklik yapılıyor. Buna göre, “Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki alım satım işlemlerinden kaynaklanan ödemelerin, sözleşmede öngörülen tarihte yapılması esas olacak. Ancak, et ve süt ürünleri ile üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen hızlı tüketim mallarına ilişkin ödemelerin süresi, borçlunun büyük ölçekli işletme olduğu hâllerde, malın teslim tarihinden itibaren 30 günü geçemeyecek.”

TEDARİK SÜRECİ AKSAMASIN

Maddeyle ilgili gerekçede, amacın temel gıda maddelerinin tedarik sürecinin aksamamasını sağlamak olduğu belirtildi. Bu nedenle, perakendeci, tedarikçi ve üretici arasındaki ödeme ilişkilerinin üretimin devamlılığında aksaklıklara neden olmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi ihtiyacı doğduğu belirtilen gerekçede, “Bu kapsamda, perakende işletmelerin üretici ve tedarikçilerle arasındaki ödeme ilişkilerine dair mevcut düzenleme, tüm tarafların birbirleri arasındaki ödeme ilişkilerini de içerecek şekilde genişletilmiş, borçlunun büyük ölçekli işletme olduğu durumlarda, üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen hızlı tüketim mallarıyla birlikte et ve süt ürünleri için de ödeme süresinin otuz günü aşmaması kuralı getirilmiş ve 30 günlük ödeme süresinde alıcının küçük ölçekte olması kuralı kaldırılmıştır” denildi.

ELEKTRİK BORÇLARINA YAPILANDIRMA

Taslakta, elektrik borçları için de yapılandırma getiriliyor. Elektrik borçları için 2017 yılında çıkarılan 6824 sayılı yasada yapılandırma getirilmişti. Taslakla 6824 sayılı yasaya bir ekleme yapılarak 1 Şubat 2020 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş ve yapılandırılmamış olanlar borçlar için yeniden bir imkan tanınıyor. Bunun için 2021 yılının Eylül ayına kadar başvuru yapılabilecek. Yapılandırılan alacakların ilk taksidi 2021 yılının ekim ayının son gününe kadar yapılabilecek. Üç eşit taksitte ödenecek. Her yıl ilk taksit ne zaman ödenmişse diğer taksitler de o dönemde ödenecek. Maddenin gerekçesinde, “Vatandaşların TEDAŞ’a olan geçmiş dönem elektrik tüketiminden kaynaklanan borçlarına ilişkin yapılandırma imkanı sağlanarak tarımsal, ticari ve sınai faaliyetlerin canlandırılması hedeflenmektedir” denildi.

HAZİNE TAŞINMAZI İÇİN YENİ YÖNTEM

Bir diğer düzenlemeye göre ise Hazine taşınmazlarında diğer yöntemlerin yanı sıra arsa veya kat karşılığı inşaat yapılması veya irtifak hakkı tesisiyle kiraya verme söz konusu olabilecek. Bununla ilgili ihaleler elektronik ortamda da yapılabilecek ve usulleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı belirleyecek.