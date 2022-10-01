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Çiftçi kayıtları e-Devlet’ten

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#Vahit Kirişci#Çiftçi Kayıt Sistemi#E-Devlet
Çiftçi kayıtları e-Devlet’ten
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2022 07:00

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) başvuruların e-Devlet üzerinden yapılmasıyla ilgili düzenlemeyi anlattı.

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Bakanlıkta düzenlenen basın toplantısında konuşan Kirişci, göreve geldikleri ilk günden itibaren, tarımsal üretimin bütün kollarında küçük ve orta ölçekli aile işletmelerinin önemine dikkat çektiklerini belirtti. 65 ayrı kalemde 130 farklı başlık altında üreticileri desteklediklerini söyleyen Bakan Kirişçi, “Üreticilerimiz, desteklemeler için tüm başvuruları, il müdürlüklerimiz ya da diğer birimlerimize bizzat başvurarak değil; e-Devlet üzerinden zahmetsizce yapabilecek. Bugün itibariyle 2 milyon 171 bin 646 çiftçimizin yer aldığı ÇKS’ye başvuruların, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilerek üreticimize emek ve zaman tasarrufu sağlayacak sistemi hizmete açıyoruz. ÇKS başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden 1 Ekim 2022 tarihinde açılacaktır. e-Devlet Kapısı hizmetinden, arazi bilgilerinde değişiklik yapmayan, sadece ürün güncellemesine gidecek çiftçilerimiz yararlanacaktır” açıklamasında bulundu.

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#Vahit Kirişci#Çiftçi Kayıt Sistemi#E-Devlet

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