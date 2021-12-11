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Çiçekçiler umut satışına başladı! Kokinalar evleri süslüyor

#Kokina#Satış#Çiçekçi
Çiçekçiler umut satışına başladı Kokinalar evleri süslüyor

Yılbaşı çiçeği olarak bilinen ve genelde yılbaşında evlere alınan kokinalar satışa çıktı. Çiçekçiler demetlerini 25 liradan satışa sundu ve büyük rağbet görmeye başladı. Dev kazançlar elde eden çiçekçiler, kokinanın şans getirdiğini iddia ediyor.

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Halk arasında yılbaşı çiçeği olarak bilinen, bir diğer adı ise "kokina" olan çiçeğin şans getirdiğine inanılıyor. Birçok vatandaş ev sahibi olmak hayâliyle kokinanın demedini 25 liraya alıyor.

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Halk arasında yayılan söylentiye göre, kokina çiçeğinin yaprakları ve kırmızı meyveleri bir yıl boyunca çürümez ve solmaz ise, çiçeğin sahibinin ev sahibi olacağına dair vatandaşlar arasında bir inanç var. Bursa’da çiçekçiler çarşısında 32 yıldır çiçek satan Mesut Tok, ‘’Kokina çiçeği kasım ve aralık ayında çıkıyor ve yılbaşına kadar sürekli satılan bir çiçek türü. Dağlarda ve yol kenarlarında gördüğümüz dikenli bir bitki ve kırmızı meyveleri altında. Roman vatandaşlarımız bu çiçekleri dağlardan ve yol kenarlarında bulunan çalılıklardan topluyorlar. Altta olan kırmızı meyvelerini çiçeğin üzerine çıkartıp tek tek monte ediyor ve iple bağlıyorlar. Bu çiçek dikenlidir ve yaprakları da sivridir. Kokina çiçeğinin demedini vatandaşlara 20 ila 25 liradan satıyoruz’’ dedi.

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"BEN SENELERDİR SATIYORUM AMA HİÇ EV ALAMADIM"

Kokina çiçeğinin alıcısını ev sahibi yaptığına dair inancın tamamen yalan olduğunu söyleyen Mesut Tok, "Kokina çiçeğinin yaprakları ve kırmızı meyveleri bir yıl boyunca çürümez ve solmazsa, kişiyi ev sahibi yaptığına dair halk arasında bir inanç var. Ama öyle bir şey yok ve tamamen yalan. Ben bu işi 1989 yılından beri yapıyorum, hiç kokinadan ev aldığımı hatırlamıyorum. Yani çalışıp kazanacaksınız ve ancak bu şekilde ev veya mal sahibi olabilirsiniz. Bir de paşa kılıcı diye bir çiçek var onunda ev sahibi yaptığına inanıyorlar ama öyle bir şey yok ve tamamen yalan. Yani bizi tembelliğe itmeye çalışıyorlar. Öyle bir şey olsaydı, bizzat ben 1989 yılından beri burada her sene kokina çiçeğini satıyorum, benim birer tane dairem olurdu. Halk arasında öyle bir inanç var ama ben hiç inanmıyorum. Çiçeğin uğur falan getirdiği yok. Ev sahibi yaptığı da yok, aksine cebinizden 25 lira gidiyor’’ diye konuştu.

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#Kokina#Satış#Çiçekçi

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