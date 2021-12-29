Çiçekçiler 45 liraya satıyor! Yılbaşı gününe odaklandılar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Pitbull saldırısında şaşırtan detay Asiye Ateşten ilk karePitbull saldırısında şaşırtan detay! Asiye Ateş'ten ilk kare#Asiye Ateş
Hat sanatında tescil tartışmasıHat sanatında 'tescil' tartışması #Hat Sanatı
Kupadaki Denizli şoku sonrası Terim şaşkına döndü Farioli...Kupadaki Denizli şoku sonrası Terim şaşkına döndü! Farioli...#Galatasaray
Dev tünel hizmete açıldı... Erdoğan: Uluslararası bağlantıların bir parçası olacakDev tünel hizmete açıldı... Erdoğan: Uluslararası bağlantıların bir parçası olacak#Cumhurbaşkanı
Başak Cengizi katletmişti İşte samuray kılıçlı vahşette istenen cezaBaşak Cengiz'i katletmişti! İşte samuray kılıçlı vahşette istenen ceza#Başak Cengiz
Faiz ile sigorta amaçlı ödeme arasındaki temel fark şudur dedi, tek tek sıraladı... Canikliden 13 madde'Faiz ile sigorta amaçlı ödeme arasındaki temel fark şudur' dedi, tek tek sıraladı... Canikli'den 13 madde!#Nurettin Canikli
Meteorolojiden kırmızı uyarı Bu gece, yarın ve cuma gününe dikkatMeteoroloji'den 'kırmızı' uyarı! Bu gece, yarın ve cuma gününe dikkat#Hava Durumu
Omicronda son durum açıklandı... Dünya rekoruOmicron'da son durum açıklandı... Dünya rekoru!#Omicron
Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Mansonın korkunç işkenceleriBir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Manson'ın korkunç işkenceleri!#Marilyn Manson
Asgari ücret konusunda tüm merak edilenlerAsgari ücret konusunda tüm merak edilenler#Asgari Ücret
Emri Putin verdi... Dünya şoke oldu Sovyet döneminden sonra bir ilkEmri Putin verdi... Dünya şoke oldu! Sovyet döneminden sonra bir ilk#Rusya
Ve mutlu son... Pandemiden çıkış anahtarı bulunduVe mutlu son... Pandemiden çıkış anahtarı bulundu!#Omicron
Görüntüler dehşete düşürmüştü MEBden flaş kararGörüntüler dehşete düşürmüştü! MEB'den flaş karar#Aksaray
Bir gün banyodaydım ve avucum dökülen saçlarımla dolduBir gün banyodaydım ve avucum dökülen saçlarımla doldu#Jada Pinkett Smith
Yıllar sonra sürpriz buluşma Ofisinde ziyaret etti...Yıllar sonra sürpriz buluşma! Ofisinde ziyaret etti...#Aziz Yıldırım
HABERLEREkonomi Haberleri

Çiçekçiler 45 liraya satıyor! Yılbaşı gününe odaklandılar

#Çiçekçi#Kokina#Yılbaşı
Çiçekçiler 45 liraya satıyor Yılbaşı gününe odaklandılar

Yılbaşı denilince akla gelen kokina çiçeği raflarda yerini aldı. Çiçekçiler, vatandaşlar tarafından yılbaşında kokina çiçeğinin daha çok tercih edildiğini ve demetinin ise 25 TL ile 45 TL arasında satıldığını söyledi.

Haberin Devamı

Çiçekçiler, yılbaşı için hazırlıklarını günler öncesinden tamamladı. Yılbaşı denilince akla gelen kokina çiçekleri rafları süsledi. Vatandaşların yılbaşı tebriki için tercih ettiği kokina çiçekleri özenle süslenip teslim edilmeye başlandı. Çiçekçiler, bin 500 ile 2 bin adet arası kokina çiçeği stokladıklarını ve bunların tamamını satmayı düşündüklerini belirtti.

Gözden Kaçmasın

Kırklareli Lüleburgazda nefes kesen kurtarma operasyonu Dere taştı, evde mahsur kaldılarKırklareli Lüleburgaz'da nefes kesen kurtarma operasyonu! Dere taştı, evde mahsur kaldılarHaberi Görüntüle

“YILBAŞI DENİLİNCE AKILLARA İLK GELEN ÇİÇEK KOKİNA OLUYOR”

Yılbaşına özel hazırlıklara başladıklarını belirten çiçekçi Zöhrap Talayhan, “Yılbaşı gününü bekliyoruz, inşallah umduğumuz gibi satışlar yapabiliriz. Yılbaşı denilince akıllara ilk gelen çiçek kokina oluyor. İnsanlar bu çiçeğin yılbaşında şans ve uğur getirdiğine inanıyor. Bu yüzden genelde kokina çiçeği tercih ediliyor. Bunun yanı sıra kırmızı gülde tercih ediliyor. Geçen yıllara bakarak hazırlıklarımızı tamamladık. Bu yıl yaklaşık bin 500 ile 2 bin demet arası kokina çiçeği stokladık. Bunları yılbaşında tüketeceğimizi düşünüyorum. Ayrıca gül stoklarımızı da yaptık” şeklinde konuştu.

Gözden Kaçmasın

Asgari ücret konusunda tüm merak edilenlerAsgari ücret konusunda tüm merak edilenlerHaberi Görüntüle

“YILBAŞINDA EN FAZLA KOKİNA SATACAĞIZ”

Kokina çiçeğinin zahmetli bir işçiliği olduğunu vurgulayan Talayhan, “Dalları ve meyveleri ayrı ayrı toplanıp sonradan birleştiriliyor. Bu yüzden değerli ve güzel bir çiçek. Müşterilerin talep ve görüşlerine bakarsak büyük ihtimalle yılbaşında en fazla kokina satacağız. Fiyatları demet olarak hesaplanıyor. Demetinde toplamda 6 adet dal var, bu da bir demete denk geliyor. Kokinanın demeti 30 ile 45 TL arasında değişiyor. Güller ise 20 liradan 45 liraya kadar satılıyor. Bizler yılbaşına hazırız vatandaşlarımızı bekliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çiçekçi#Kokina#Yılbaşı

BAKMADAN GEÇME!

Hat sanatında tescil tartışması

Hat sanatında 'tescil' tartışması

#Hat Sanatı
Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu

Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu?

#İbrahim Çelikkol
İşte kripto taslağı

İşte kripto taslağı

#Kripto Para

BAKMADAN GEÇME!

Hat sanatında tescil tartışması

Hat sanatında 'tescil' tartışması

#Hat Sanatı
Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu

Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu?

#İbrahim Çelikkol
İşte kripto taslağı

İşte kripto taslağı

#Kripto Para