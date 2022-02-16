Çiçekçi Sabuncakis’e tazminat şoku

Haberin Devamı

İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi’ne 9 yıl önce açılan davaya göre, ‘Sabuncakis’ ve ‘Sabuncakis 1874’ markaları, Evi Sabuncaki’nin babası İstirati Sabuncaki’nin ailesi tarafından 1870’li yıllardan günümüze kadar İstanbul, Ankara ve Selanik gibi şehirlerde kullanılmaya devam ediyordu.

İddiaya göre Evi Sabuncaki’nin babası İstirati Sabuncaki ile Sabaş Çiçekçilik arasında 27 Kasım 1998’de ‘ortak marka kullanma sözleşmesi’ imzalandı. Sabaş Çiçekçilik, ürün ve hizmetlerinin dijital platformda en iyi şekilde yayınlanması için Evi Sabuncaki ile birlikte ‘www.sabuncakis1874.com. tr’ adlı internet sitesini kurdu.

Taraflar arasında 2005 yılında web sitesini yönetimi sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye göre çevrimiçi satışı yapılan web sitesinin yönetimi 2 yıllık süre ile Sabaş Çiçekçilik ile Evi Sabuncaki arasında değişecekti. İddiaya göre Evi Sabuncakis sözleşmeye göre web sitesinin yönetimi 2007-2009 ve 2011-2013 tarihleri arasında Sabaş Çiçekçilik’e devretmesi gerekiyordu. Ancak Evi Sabuncaki, 2005 tarihinden günümüze kadar internet sitesini tek başına yönetti ve elde ettiği kazancı Sabaş Çiçekçilik’e vermedi.

Haberin Devamı

Sabaş Çiçekçilik de söz konusu internet sitesinden elde edilen kazançtan yoksun kaldığı gerekçesiyle Evi Sabuncaki’ye dava açtı.

SÖZLEŞME WEB SİTESİNİ KAPSAMIYOR

Davaya cevap veren Evi Sabuncaki’nin avukatı Ceren Gündüz, iddiaların asılsız olduğu gerekçesiyle davanın reddini istedi. Evi Sabuncaki’nin babası İstirati Sabuncaki ile Sabaş Çiçekçilik arasındaki marka sözleşmesinin web sitesini kapsamadığını cevap dilekçesinde anlatan avukat Ceren Gündüz, “Sabaş Çiçekçilik tarafından dosyaya sunulan web sitesinin yönetimi sözleşmesi, müvekkilin eski ortaklarından Hazım Ünver tarafından yapılmış olabilir. Sözleşmedeki imza da Hazım Ünver’e aittir. Kayıtlardaki yönetici ve ödeme yetkilisinin de müvekkil olduğu görülmektedir” dedi.

Bilirkişi raporunda da davalı Evi Sabuncaki’nin internet sitesinin yönetimi devretmediği ve o dönem toplam 250 bin 180 liralık çiçek satışı yaptığı ifade edildi. Kararını açıklayan mahkeme, Sabaş Çiçekçilik’in açtığı davayı kabul etti. Mahkeme, Evi Sabuncaki’yi 253 bin 238 lira tazminatı 9 yıllık faiziyle birlikte Sabaş Çiçekçilik’e ödemesine hükmetti.

Haberin Devamı

AVUKAT: “SÖZLEŞME SAHTE”

Karara itiraz eden Evi Sabuncaki, sahte imza ile ‘ Sabuncakis’ markasının ellerinden alınmaya çalışıldığını belirtti. Evi Sabuncaki’nin avukatı Ceren Gündüz ise, “Ne yazık ki bu güçlü marka, kötü niyetli kişiler tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılmakta ve bu yolla haksız kazanç elde edilmektedir. Mahkeme hatalı bir değerlendirme ile müvekkilim aleyhine karar vermiştir. Mahkemeye sunulan sözleşme sahtedir. Bu sözleşmenin aslı da dava dosyasına sunulmamıştır. Mahkeme, aslını görmediği bir evrakın fotokopisine dayanarak hüküm kurmuş ve bu hatalı karar neticesinde müvekkilim haciz tehdidi ile karşı karşıya kalmıştır. Bu karara itiraz ederek davayı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdık. İstinaf Mahkemesi’nin hukuka aykırı olarak verilen bu kararı bozacağına inanıyoruz” dedi.

Haberin Devamı

ATATÜRK’ÜN CENAZESİNDE ‘SABUNCAKİS’ İMZASI

Evi Sabuncaki’nin babası İstirati Sabuncakis tarafından 1874 tarihinde kurulan Sabuncakis Çiçekçilik, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde çiçekçilik alanında çelenk yapan ilk şirket olarak faaliyet göstermiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında açılan Ankara Çubuk Barajı, Hipodrom gibi dev projelerin peyzaj ve çiçeklendirme işlerini yapan Sabuncakis ailesinin, Atatürk’ün cenazesindeki çelenkler ile Anıtkabir’deki tüm anmalarda da imzası vardır. 1961’de Kadıköy, 1966’da Bakırköy, 1971’de Şişli, 1973’te Yeşilköy, 1974’te Caddebostan, 1981’de Göztepe şubeleri açılmıştır. Günümüzde “Sabuncakis” adında yaklaşık 15 çiçekçi dükkanı bulmaktadır.