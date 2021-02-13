Çiçek üretiminde zirve karanfilin

Kesme çiçek üretimi de yüzde 7.7 azalarak, 1 milyar 93 milyon 333 bin 943 adetten 1 milyar 9 milyon 613 bin 92 adede indi. Bu üretim miktarıyla kesme çiçekler, süs bitkileri üretimi içinde yüzde 60.9’luk paya sahip oldu. Karanfil üretimi, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 15.6 azalış gösterdi ve 535 milyon 808 bin 90 adet olarak gerçekleşti.

İKİNCİ GERBERA

Süs bitkileri içinde karanfil yüzde 32.3 payla ilk sırada yer aldı. Gerbera üretimi de yüzde 7.2’lik pay ve 119 milyon 438 bin 308 adetle ikinci sırada geldi. Bu çiçeğin üretiminde geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 11.2 düşüş görüldü. Kesme gül üretimi ise yüzde 5.6’lık pay ve 93 milyon 274 bin 53 adetle üçüncü sırada yer aldı. Gül üretimindeki düşüş ise yüzde 4.9 seviyesinde gerçekleşti.

ÜRETİMDE KASIMPATI

Üretim miktarında en fazla artış görülen çiçek ise kasımpatı oldu. Kasımpatı üretimi 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 58.5 artışla 75 milyon 547 bin 860 adet olarak kayıtlara geçti. Bu çiçek, kesme çiçek üretimi içinde yüzde 4,8’lik payla 4’üncü sırada yer aldı. Altınbaşak üretimi de yüzde 41.8’lik artışla dikkati çekti. Bu çiçeğin üretimi 24 milyon 645 bin 720 adet oldu. Orkide üretimindeki artış ise yüzde 51’i buldu. 2020’de 2 milyon 847 bin 579 adet orkide üretildi. Lale üretimi, yüzde 2.5’luk pay ve 40 milyon 690 bin 500 adetle dikkati çekti. Bu çiçekte üretim geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 1 arttı.