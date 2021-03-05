Çiçek sektörü dış talebe yetişemiyor

8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve İngilizlerin 14 Mart'ta kutladıkları Anneler Günü nedeniyle artan sevkiyatlar dolayısıyla yoğunluk yaşayan sektör, ihracatta en iyi dönemlerinden birini geçiriyor. Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine, Kadınlar Günü için tırla sevkiyatların bittiğini, ekstra taleplere ise uçaklarla cevap verdiklerini söyledi.

Sadece 8 Mart için yaklaşık 8 milyon dolar değerinde 60 milyon dal çiçek ihracatı gerçekleştirildiğini dile getiren Yılmaz, geçen yıla göre ihracatta artış yaşandığını bildirdi. Yılmaz, İngilizlerin Anneler Günü'nü 14 Mart'ta kutladığını ve bu dönem için sevkiyatların devam ettiğini, yaklaşık 10 gün daha yurt dışına çiçek satışı yapılacağını belirtti.

SEKTÖR, 125 MİLYON DOLAR OLAN İHRACAT HEDEFİNE KOŞUYOR

Kesme çiçekte ihracat rakamlarının yüz güldürücü nitelikte olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Sevgililer Günü ile başlayan hareketlilik artarak devam ediyor. Sektör olarak çok iyi bir dönemden geçiyoruz. Taleplere yetişemez pozisyondayız çünkü Kenya, Kolombiya ve Ekvator gibi ülkelerde ulaşım fiyatlarının yüksekliği nedeniyle rekabetçi olamıyorlar. Bu da bize olumlu olarak yansıyor. Geçen yıla göre de yaklaşık yüzde 20'ye yakın bir ihracat artışı gerçekleştirdik. Bu yıl için 125 milyon dolarlık bir ihracat hedefimiz var. Bunu da rahat yakalayabileceğimizi görüyoruz. Özellikle kesme çiçek ihracatında rekor diyebileceğimiz rakamlara ulaşıyoruz."

İÇ PAZARDA 50 MİLYON LİRALIK SATIŞ

Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün Türkiye'de de önemli bir gün haline geldiğini ve iç pazarda da hareketlilik yaşadıklarını dile getirdi. Yılmaz, bu dönemde kadın çalışanlarına vermek üzere özellikle kurumların çiçek satın aldığını belirtti. Yılmaz, iç piyasada yaklaşık 50 milyon liralık bir satışın gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.

Kesme çiçekte iyi bir süreç yaşanırken dış mekan ürünlerinde ise çok fazla satış yapılamadığını söyleyen Yılmaz, "Kesme çiçekte tarihin en iyi rakamlarını yakalıyoruz ancak dış mekan ürünlerinde aynı şeyi söyleyemiyoruz. Bu alan salgın nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşıyor." diye konuştu.