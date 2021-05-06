Çiçek ihracatına anneler günü dopingi

Anneler gününe kısa süre kala çiçek sektöründe hummalı çalışma devam ederken, Türkiye’de kesme çiçek üretiminde söz sahibi Antalya'da, seralarda üretilen çiçekler toplanıp depolarda paketleniyor, yurtiçi ve yurtdışı pazar için hazırlanıyor. Koronavirüse rağmen sektörde özellikle ihracat rakamlarında geçen yıllara göre önemli bir artış yaşanıyor. Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz, AA muhabirine, bu yıl Anneler Günü sevkiyatlarının çok hareketli geçtiğini söyledi. Anneler Günü'nün geçen yıl koronavirüs nedeniyle tüm dünyada kapanmanın yaşandığı bir döneme denk geldiğini hatırlatan Yılmaz, hazirandan itibaren ise süs bitkileri alanında yapılan ihracatın yüz güldürmeye başladığını aktardı. Yılmaz, Kolombiya, Ekvador ve Kenya gibi süs bitkileri alanında önemli potansiyele sahip ülkelerden Avrupa'ya uçuş sayılarının salgın nedeniyle azaldığını, Avrupa'nın çiçek ihtiyacını Türkiye'den karşılamaya başladığını anlattı.

70 MİLYON DAL

Yılmaz, şunları kaydetti: “Hazirandan bu yana yoğun bir taleple karşılaşıyoruz. Bu yıl anneler günü için kesme çiçek ihracatımız yüz güldürüyor. 70 milyon dal seviyelerinde bir ihracatımız var, geçen yılki rakamlara bakarsak 35 milyon seviyelerindeydi. 7 milyon dolarlık bir gelirimiz var. 35 ülkeye ürünlerimizi gönderiyoruz.” En fazla Hollanda'ya çiçek sevkiyatı yapıldığını dile getiren Yılmaz, İngiltere, Almanya, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna gibi ülkelerin de önemli pazarlar olduğunu kaydetti.

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