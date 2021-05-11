CHP’den elektrikte 3’lü indirim teklifi

Meclis Başkanlığı’na sunulan teklifte, elektrikte KDV’nin yüzde 18’den yüzde 1’e düşürülmesi, TRT payının kaldırılması ve kayıp-kaçak ile sayaç okuma bedellerinin faturaya yansıtılmaması önerildi. CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan 5 maddelik “Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklif ile KDV’nin indirilmesi ve vatandaşın elektrik faturalarındaki ek yüklerin hafifletilmesi amaçlanıyor.

Teklifin gerekçesinde, son 7 yılda hanelerde kullanılan elektriğin yüzde 120 zamlandığı belirtilerek, “Elektrik faturalarındaki bazı vergi ve fonların düşürülmesi, sosyal devletin gereğidir. Teklifle, parti devletinin bir yayın organına dönüşen ve israfla anılan, kamu yayıncılığının evrensel ilkelerinden uzaklaşan, liyakatli kadroları atıl durumda bırakan TRT’nin gelirlerinden olan elektrik faturalarındaki TRT Payı kaldırılarak elektrik faturalarında bir kalem azaltılmakta, Enerji Fonu sıfırlanmakta, KDV oranı elektrikte yüzde 18’den yüzde 1’e indirilerek harcanabilir gelirde kısmi iyileştirmeye gidilmektedir” denildi.

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