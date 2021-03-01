CHP’den elektrik kesintilerine eleştiri

“Türkiye genelinde Ocak ve Şubat ayında yaşanan elektrik kesintileri 100 binlerce vatandaşımızı mağdur oldu. Bu süre içerisinde 30’un üzerinde ilde hem kent merkezinde hem de taşrada uzun süreli elektrik kesintileri yaşandı. Sayın Enerji Bakanı bile Şubat ayında en az 200 bin hanede elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı. Elektrik kesintilerinin nedeni, ucuz ve kaliteli hizmet vereceği gerekçesiyle özelleştirilen dağıtım hatları için gerekli altyapı yatırımlarının yapılmamasıdır. Ucuz ve kaliteli hizmet verileceği vaadiyle özelleştirilen dağıtım şirketleri ne ucuz ne de kesintisiz bir hizmet verdi. Elektrik bedeli son 7 yılda iki kattan daha fazla artarken, kullanım bedeli ise 3.5 kat arttı. Özelleştirmenin ardında yatırım taahhüdünde bulunan şirketler bu sözünü unuttu. Kesintiler nedeniyle iktidar milletvekilleri de isyan etmeye başladı. Son 5 yılda vatandaşın elektrik faturalarında dağıtım şirketlerine ödediği bedelin yaklaşık 3 kat arttı. Elektrik faturalarının yüzde 30’u dağıtım şirketlerine veriliyor.”