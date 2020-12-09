CHP’den bebek bezi için kanun teklifi

CHP’li Taşcıer, “Çocuk Sahibi Olmak Lüks Oldu” başlıklı raporunda bebek ve çocuklar için gerekli eşya ve gıdaların fiyat artışlarına dikkat çektikten sonra TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi vererek, bebek bezlerinde KDV oranının düşürülmesini istedi.

Taşcıer, “Yaptığım araştırmaya göre bebek bezlerinde son 6 ayda yüzde 17.5 ve son bir buçuk yılda ise yüzde 140 zam gerçekleşti. Milyonlarca aile ekonomik kriz nedeniyle zaten güç bela geçinirken, bir de bebekleri için yaptıkları harcamaların bu denli olağanüstü seviyede artması krizi derinleştiriyor. Bebek bezi bir lüks değil, zorunlu ihtiyaçtır” dedi.