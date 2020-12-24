CHP’den asgari ücret teklifi

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan ve Meclis Başkanlığı’na sunulan 27 maddelik “Asgari Ücret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”, asgari ücrete yeni düzenlemeler getiriyor.

CHP teklifle, asgari ücretin sadece işçi için değil, işçi ve ailesinin geçimini sağlayacak bir ücret olarak tanımlanmasını önerdi. Teklifle ayrıca, 2021 Ocak ayından geçerli olacak asgari ücret net olarak aylık 3 bin 100 TL olarak belirlenmesi ve asgari ücretin yıllık miktarı kadar olan tutarın Gelir Vergisi’nden muaf tutulması, asgari geçim indiriminin kaldırılması ve ücretliler için gelir vergisi matrah dilimlerinin yeniden belirlenmesi öngörülüyor.

Asgari ücret tespit komisyonunun daha demokratik hale getirilmesini öneren CHP teklifle ayrıca asgari ücret artışlarının pazarlıkla değil, TÜİK tarafından işçi ve ailesi için hazırlanan ‘Ücretliler Geçim Endeksi’ ve ‘Asgari geçim ücreti miktarı’ çerçevesinde belirlenerek milli gelir artışlarının da dikkate alınmasını istedi.