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CHP lideri Kılıçdaroğlu: Fiyat istikrarının önemine değindim

#Kemal Kılçdaroğlu#Merkez Bankası#Fiyat İstikrarı
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Fiyat istikrarının önemine değindim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Bankasına ziyarette bulundu. Kılıçdaroğlu ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dövizin kontrol edilememesi bizim açımızdan da sokaktaki vatandaş açısından da sorun olarak önümüzde duruyor." dedi.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu Merkez Bankası ziyareti ardından şu açıklamalarda bulundu:

"Merkez Bankası bir cumhuriyet kurumu. Cumhuriyet sözcüğü kamu kurumları arasında iki yerde geçiyor. Bir cumhuriyet savcıları için bir de TCMB için.

Burası bağımsız ve fiyat istikrarından sorumlu olan bir kurum. Bağımsızlık sadece bizim için değil, dünya finans piyasaları için de son derece önemli.

Dövizin kontrol edilememesi bizim açımızdan da sokaktaki vatandaş açısından da sorun olarak önümüzde duruyor. Bu konudaki hassasiyetimizi ifade ettik.

Kara kış fonu oluşturulması gerektiğini söylemiştim. Bu fon mutlaka olmalı."

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#Kemal Kılçdaroğlu#Merkez Bankası#Fiyat İstikrarı

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