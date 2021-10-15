CHP lideri Kılıçdaroğlu: Fiyat istikrarının önemine değindim

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CHP lideri Kılıçdaroğlu Merkez Bankası ziyareti ardından şu açıklamalarda bulundu:

"Merkez Bankası bir cumhuriyet kurumu. Cumhuriyet sözcüğü kamu kurumları arasında iki yerde geçiyor. Bir cumhuriyet savcıları için bir de TCMB için.

Burası bağımsız ve fiyat istikrarından sorumlu olan bir kurum. Bağımsızlık sadece bizim için değil, dünya finans piyasaları için de son derece önemli.

Dövizin kontrol edilememesi bizim açımızdan da sokaktaki vatandaş açısından da sorun olarak önümüzde duruyor. Bu konudaki hassasiyetimizi ifade ettik.

Kara kış fonu oluşturulması gerektiğini söylemiştim. Bu fon mutlaka olmalı."