Chiliz Nedir Ve Ne Zaman Çıktı? Chz Ne Demek? Kripto Para Chiliz Coin Nasıl Alınır?

Chiliz en hızlı yükselişe geçen kripto paralardan bir tanesidir. Hacmi ise diğer kripto paralara göre bir hayli fazladır.

Chiliz Nedir ve Ne Zaman Çıktı?

Chiliz ilk kez 2018 yılında ortaya çıkmış olan bir kripto paradır. ERC-20 token tabanlı olan chiliz etheryum ile aynı ağı kullanmaktadır. Chiliz Socios.com tarafından piyasaya sürülmüştür. Bir blok zinciri olarak chiliz bilinmektedir. Chiliz özellikle spor kulüpleri ile yapmış olduğu projeler ile bilinmektedir. Chiliz içerisinde birçok taraftar token yer almaktadır. Taraftar tokeni satın alarak chiliz üzerinden kar elde etmek de mümkündür. Chiliz spor kulüpleri ile anlaşma yapmaktadır.

Türkiye'den de chiliz kripto parası ile anlaşan kulüpler Galatasaray ve Trabzonspor'dur. Chiliz madencilik yapılması mümkün olmayan bir kripto paradır. Son yıllarda çok iyi bir ivme yakalamış olan chiliz bugüne kadar büyük bir talep ile karşılaşmıştır. Chiliz avantajları bol olan bir kripto paradır. Satın almak için ilk olarak bir takım adımları izlemeniz gerekiyor. Chiliz toplam arzı sınırlı olan bir coindir. Spor kulüplerinin lisansı ürünleri de yine chiliz tarafından satın alınabilir. Chiliz 2021 yılı itibari ile 30 sent olarak bilinmektedir.

CHZ Ne Demek?

CHZ demek Chiliz demektir. Chiliz kripto parasının kısaltılmış haline CHZ denilmektedir. CHZ coin olarak da biliniyor.

Kripto Para Chiliz Coin Nasıl Alınır?

Chiliz satın almak çok kolaydır. Çünkü market uygulamasına baktıktan sonra chiliz kripto parasını birçok kripto alışverişi sağlayan siteden almak mümkündür. İlk olarak chiliz satın almak için bu sitelerden bir tanesine üye olun. Bu siteler tarafından sizlerden bir kaç istek istenecektir. Bunlardan ilki KYC doğrulamasıdır. KYC doğrulamasını yaptıktan sonra hesabınız aktif bir şekilde açılacaktır. KYC doğrulamasını başarılı bir şekilde yapmak için Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının ön yüzünü ve arka yüzünü çekmiş olmanız, aynı zamanda bir de selfie çekmiş olmanız gerekiyor. Bütün bu işlemleri tamamladıktan sonra KYC doğrulaması tamamlanacak ve üyeliğiniz aktif edilecektir.

Üyeliğiniz aktif olduktan sonra chiliz satın almak için ilk olarak siteye yatırım yapmış olmanız gerekiyor. Bunun için siteye doğrudan Türk lirası aktarımı yapabilirsiniz. Türk lirası aktararak da hesabınıza hızlı bir şekilde para yatırabilirsiniz. Türk lirasını aktarmak için EFT ya da havale seçeneklerinden bir tanesini kullanabilirsiniz. EFT ya da Havale seçeneği yatırım yapmak için en çok kullanılan seçeneklerden bir tanesidir. Havale seçeneği ile günü her saati ve her dakikası an be an yatırım gerçekleştirebilirsiniz. Hesabınızda Türk lirasını gördükten sonra ana sayfaya tıklıyoruz. Burada yer alan borsa seçeneğine tıklıyoruz. Borsaya tıkladıktan sonra karşımıza bir kaç seçenek çıkacaktır. Arama motoruna CHZ ya da chiliz yazarak ilk sayfaya tıklıyoruz. Chiliz kripto parasını bu noktada satın almak için hemen aşağıda yer alan "al" seçeneğine tıklayın.

Al seçeneği için sizlerden bir tutar girmeniz istenecektir. Kaç paralık Chiliz satın alacaksanız tutar kısmına o kadar miktar giriyoruz. Daha sonra piyasayı işaretliyoruz. Piyasayı işaretledikten sonra "AL" seçeneğine tıklıyoruz ve satın alma işlemini başarılı bir şekilde tamamlıyoruz.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara