Chiliz coin nedir? Bir günde 2 katını aşan CHZ coin hakkında bilgiler
Piyasada 2 buçuk milyar dolarlık bir hacme sahip olan Chiliz coin, katlanarak artışının ardından dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Kendi borsasına da sahip olan Chiliz, kripto para borsalarında CHZ kodu ile işlem görüyor. Peki, Chiliz coin nedir ve temeli nereye dayanıyor? İşte, CHZ coin hakkında bazı bilgiler
Chiliz (CHZ) spor, e-spor, eğlence platformları için dijital bir para birimidir ve çok çeşitli sektörlerde benimsenebilir. Spor ve eğlence için oluşturulmuş bir blockchain ekosistemi geliştirmeyi amaçlamaktadır .
Chiliz , spor takımlarının ve diğer kuruluşların , topluluk içinde bir değişim aracı olarak kullanılabilecek taraftar jetonlarını oluşturmalarına olanak tanır .
Önemli ortaklar arasında FC Barcelona, Paris Saint Germain ve Juventus FC gibi büyük futbol kulüpleri yer alıyor ve bunların hepsi taraftar tokenlarını yayınladı. Bu belirteçler Chiliz Borsasında takas edilebilir .
Uygulama içi deneyim, kuruluşların çevrimdışı hayran kitlelerini ürünler, hediyeler ve Chiliz ekosistemindeki özel deneyimlerle etkinleştirmelerine de olanak tanır.
CHZ belirteçleri hem de çalışan Binance Zinciri ve Ethereum blockchain .
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