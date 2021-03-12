Chiliz (CHZ) coin nedir? Yükselişiyle gündemde

Chiliz (CHZ) spor, e-spor, eğlence platformları için dijital bir para birimidir ve çok çeşitli sektörlerde benimsenebilir. Spor ve eğlence için oluşturulmuş bir blockchain ekosistemi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Alexandre Dreyfus ve arkadaşları tarafından 14 Şubat 2018’de piyasaya sürülen Chiliz (CHZ) coin, spor ve e-spor taraftarları ile kulüpler arasındaki bağlantı kurmayı ve taraftarların kulüp kararlarında söz hakkı olmasını sağlamayı hedefliyor.



Chiliz, spor takımlarının ve diğer kuruluşların , topluluk içinde bir değişim aracı olarak kullanılabilecek taraftar jetonlarını oluşturmalarına olanak tanır.

Chiliz ile kulübün forma ve ürünlerinin tasarımlarından en iyi oyuncunun kim seçileceğine ve hazırlık maçlarının yerlerine kadar pek çok konuda taraftarlar söz sahibi olabiliyor.

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