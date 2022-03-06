‘Chelsea’li tanıtım!

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Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Rus milyarder Roman Abramovich’in satışa çıkarttığı Chelsea kulübünü, inşaat, teknoloji, kripto para ve enerji gibi sektörlerde faaliyet gösteren AB Grup Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı, Bitlisli Mutki Aşireti’nin lideri Muhsin Bayrak’ın almak için girişimde bulunduğu iddia edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Bayrak, “İmzalar için pazarlık aşamasındayız. Türk bayrağını yakında Londra’da dalgalandıracağız” ifadelerini kullandı. Chelsea’nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich ile satın alma görüşmeleri yaptıklarını söyleyen Muhsin Bayrak, “Biz teklifimizi yaptık. Rusya ve Ukrayna savaşından dolayı Türkiye’yi güvenli buldukları için satış sonrası paranın büyük kısmını Türkiye’de almak istiyorlar” dedi. Ancak Chelsea kulübü için istenen bedeller düşünüldüğünde bu satın almanın çok zor olduğu ifade ediliyor. Konuya yakın kaynaklar böyle bir dönemde dünyanın gündeminde olan Chelsea kulübü ile anılmanın tanıtım faaliyeti olabileceğine dikkat çekiyor.

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KAMALA HARRIS'İN EVİNİ ALMIŞTI

Daha önce yaptığı açıklamalarda ABD Başkanı Joe Biden’ın yardımcısı Kamala Harris’in Washington D.C.’de satışa çıkardığı dairesini de satın aldıklarını söyleyen Bayrak, aldıkları bu evle ilgili herhangi bir şey yapmadıklarını, evin boş durduğunu ifade etmişti. Bayrak, hem Türkiye’nin hem de gruplarının uluslararası alandaki gücünü pekiştirmesi için bu yatırımı yaptıklarını belirtmişti.

FİYATI 3-4 MİLYAR STERLİN

Daily Mail’in geçtiğimiz günlerde hazırladığı bir haberde Roman Abramovich’in Chelsea için yaklaşık 3 milyar sterlinlik bir satış bedeli belirlediği ifade edildi. Fakat ani alınan bu karar sonrası muhtemel tekliflerin, talep edilen düzeye ulaşmadığı kaydedildi. Chelsea’nin yeni sahipleri olma noktasında İsviçreli milyarder Hansjörg Wyss ve piyasa değerli 3.57 milyar dolar olarak belirtilen beyzbolun en değerli kulüplerinden Los Angeles Dodgers’ın sahibi Todd Boehly, Chelsea’yi satın almak isteyen adaylar arasında öne çıkıyor. İkilinin Chelsea için teklif verdikleri belirtilirken bir diğer teklifin geldiği iddia edilen Sir Jim Ratcliffe, söylentileri reddetmişti. İngiliz gazetesi The Telegraph’ta yer alan haber göre ise Abramovich’in Chelsa için istediği fiyat 4 milyar sterlin civarında.