Chainlink Nedir Ve Ne Zaman Çıktı? Lınk Ne Demek? Kripto Para Chainlink Coin Nasıl Alınır?

Chainlink coin para birimine yatırım yapmak isteyen bireylerin sayısı her geçen gün önemli ölçüde artış görülmektedir. Bu bakımdan önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. San Francisco şehrinde bulunmakta olan ve faaliyet gösteren finansal bir teknoloji şirketi tarafından 2017 yılının Haziran ayında Chainlink kısaltması LINK olan Ethereum blockchain'i ERC-20 tabanlı Chainlink'i başlatmıştır.

Chainlink Nedir ve Ne Zaman Çıktı?

San Francisco şehrinde bulunmakta olup faaliyetlerini sürdürmekte olan finansal nitelikteki bir teknoloji şirketi tarafından 2017 senesinin Haziran ayında kısaltması LINK olan Chainlink cripto para birimi Ethereum blockchain'i ERC-20 tabanlı Chainlink'i başlatmıştır.

Chainlink geliştiricileri tarafından imzalanan akıllı sözleşmelerin veri akışları, web API'leri ve geleneksel banka hesap ödemeleri ve benzeri zincir dışı kaynaklara erişmesine izin vermek suretiyle akıllı sözleşmeler vasıtasıyla blockchain arasında bulunan bağlantıyı sağlamayı hedefleyen güvenli bir blockchain aracı olarak tanımlanmaktadır.

Chainlink diğer tabiri ile LINK cripto para geliştiricileri, akıllı sözleşmelerin geleneksel yasal anlaşmalara duyulan gereksinimi değiştirerek pek çok endüstride önemli ölçüde değişim yapabilmiş olmasına karşın, blockchain teknolojisiyle alakalı temel fikir birliği protokollerinin akıllı sözleşmelerin diğer geleneksel sistemleriyle etkin bir iletişim kurulamadığına inandıklarından dolayı blockchain dışı sistemler vasıtasıyla bir köprü vazifesi görmek istediklerini belirtmektedir.

Chainlink ekosistemi, LINK ağı ve LINK token çevresinde şekillenir. API'ler ve diğer platformların piyasaya sürülmesi ile birlikte geliştiriciler iş dünyasında akıllı sözleşmelerin uygulanabilirliğini ve kullanılabilirliğini artırmayı hedeflemektedir.

Chainlink ağı, bir veri beslemesi olan ya da başka bir API'ye sahip durumdaki şahısların, Chainlink belirteçleri karşılığında, doğrudan akıllı sözleşmelere sunmalarına imkan sağlayacaktır. Bu tür şahıslar, API tabanlı niteliğe sahip durumda olan hizmetlerini doğrudan LINK tokeni karşılığında akıllı bir sözleşmeye ve blockchain sistemine entegre etmektedir.

LINK Ne Demek?

LINK kelimesinin sözlük anlamı "bağlantı" demektir. İnternet sayfaları üzerinde hypertext kullanılarak internet kullanıcısının başka bir web sayfasına veya uygulamaya yönlenmesini sağlayan tıklanabilir nitelikteki köprü metni ya da resmini ifade eder.

Kripto para birimi olan Coin LINK ise bütün dünyaya hizmet edebilecek potansiyele sahip nitelikte olan bir teknoloji olup dünyada varlık göstermekte olan pek çok sektör tarafından kullanılamamakta idi. Tam bu hususta Chainlink kullanıcılarının yardımına koşuyor ve zincir dışı uygulama programlarında yer alan, veri havuzlarındaki ve buna benzer niteliğe sahip diğer kaynaklardaki verilerin sürece dahil edilmesini sağlamaktadır.

Chainlink merkezi olmayan bir “oracle (uzman)” ağı olarak kullanıcılarına hizmet sunuyor. Chainlink’i gerçek dünyayla birlikte Blockchain arasında çalışan bir “temsilci” olarak da nitelendirmek mümkün olmaktadır. Başka bir ifadeyler Chainlink dünyada var olan verileri alarak Blockchain’e entegre etmekte ve bu verilerin akıllı sözleşmelerde kullanılmasını sağlamaktadır.

Kripto Para Chainlink Coin Nasıl Alınır?

Kripto para chainlik coin satın almanın diğer tabiri ile LINK sahibi olmanın yalnızca tek bir yolu bulunmaktadır. Bunun için öncelikle platform üzerinden gerçek para birimleri karşılığı satın alma işlemi gerçekleştirmek için LINK alım satımı yapılmasını mümkün kılan çeşitli platformlar üzerinden gerçekleştirilir.

Kripto para chainlik coin para biriminin fiyatı, piyasadaki arz-talep ilişkisine bağlı olarak oluşmaktadır. LINK alım ve satım işlemi için sanal bir cüzdana, diğer bir ifadeyle LINK adresine sahip olunmasının gerekliliği söz konusudur. Kripto para chainlik coin alımı gerçekleştirmek için herhangi bir kripto para borsası adresinden LINK almak için aşağıdaki adımları takip etmeniz size yarar sağlayacaktır:

- İlk olarak cripto para birimi borsası internet adresine giriş yapılır. Ancak bunu yaparken adres çubuğunda yeşil renkli SSL sertifikasının bulunduğundan emin olmanız güvenli bir şekilde işlem yapmanız açısından büyük bir önem taşımaktadır.

- Eğer daha önceki süreçte doldurmamış iseniz" Hesap' bölümünden doğum tarihi ve T.C. kimlik numaranız gibi kişisel bilgileri tamamlamanız gerekmektedir. Daha önce bu işlemi gerçekleştirmiş iseniz bu adımı atlayabilirsiniz.

- Hesabınızda herhangi bir kripto para ya da TRY bulunmamakta ise " Para Yatırma/çekme' bölümüne tıklamanız gerekir. Eğer hesabınızda kripto para var ise bu adımı atlayabilirsiniz.

- TRY Yatırma kısmında yatırmak istediğiniz para miktarını yazarak " Bildirim Gönder' butonuna tıklamanız ve onay kutucuklarını doldurmanız gerekiyor. Ardından devam butonuna tıklamanız gerekiyor. Karşınıza çıkan para yatırma kodu kısmında bulunan işlem açıklaması kodunu not etmeniz gerekiyor.

- Adınıza kayıtlı durumda olan, bireysel ve vadesiz nitelikteki TRY hesapları üzerinden transferinizi gerçekleştirmenizin gerekliliği söz konusudur.

- Alıcı/ünvan bölümüne ise alım yapmakta olduğunuz kripto borsa şirketinin adını yazmanız gerekir.

- Gerçekleştireceğiniz havale işleminin açıklama bölümüne her bir transfer işlemi için ayrı olarak üretilen, bildirim ekranının işlem açıklaması bölümünde görülen kodun doğru yazılması gerekir. EFT/Havale açıklama bölümünde kod bulunmayan, kullanılmış veya geçersiz açıklama kodu bulunan transferler gönderici hesaplarına aynen iade edilmektedir.

- Her yeni Türk Lirası yatırma bildiriminde para yatırma için kullanıcıya gösterilen alıcı banka bilgilerini kontrol edilmesi gerekmekte ve sadece TRY yatırma bildirim formunda belirtilmekte olan banka ve IBAN numarasına gönderim yapılması gerekmektedir.

- Sonrasında Kolay Alış/ Satış ' sekmesine geçilir.

- Kaç TRY tutarında LINK almak istendiği ilgili bölüme yazılarak " LINK Al" butonuna tıklanır. Chainlik coin alım işlemi gerçekleştirilmiş olur.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara