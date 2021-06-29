CGF’nin yeni başkanı Alibaba’nın CEO’su oldu

CGF’in yönetim kurulunda 2013 yılı itibariyle yer alan Tort, 2019 yılı itibariyle dünya perakende başkanlığı görevini yürütmeye başlamıştı. Perakende Başkanlığı görevini haziran ayında Alibaba Group CEO’su Daniel Zhang’e devredecek olan Tort, Yönetim Kurulu ve Yönetişim Komitesi’ndeki görevlerine devam edecek. Pandemi gibi zor bir dönemde tüm dünyada perakendenin ticaretin de ötesine geçerek topluma güç ve güven veren bir rol üstlendiğine dikkat çeken Özgür Tort, “Pandemi sürecinde yönetim olarak, dünyadaki gelişmeleri anlık takip ettik ve başarılı deneyim ve çözümleri paylaştık” diye konuştu. CGF’de yeni bir koalisyon yapılanmasına geçtiklerini anlatan Tort, bu çok paydaşlı sürdürülebilirlik yaklaşımının tüm sektörlere örnek niteliğinde olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Gıda israfıyla, plastik atıklarla ve ormansızlaşmayla mücadele, zorla işçi çalıştırmanın önlenmesi, beslenme ve toplum sağlığı için iş birlikleri, ürün verilerinin dijitalleşmesi, gıda güvenliği ve tedarik zincirindeki etik denetim kriterlerinin standartlaştırılması olmak üzere 8 alanda koalisyon kuruldu. Yeni koalisyon yapısıyla CGF’i daha sonuç odaklı, hızlı hareket eden bir yapıya dönüştürdük.”

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