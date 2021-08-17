‘Cezayir’de en çevreci çeliği üretiyoruz’

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Tosyalı Algerie, bir Türk şirketinin yurtdışındaki en büyük yatırımı ve aynı zamanda dünya çelik endüstrisinde, son yıllarda hayata geçen en önemli komplekslerden biri. Bu tesisimiz, hidro-karbon temelli şirketleri dışarıda tuttuğumuzda, Cezayir’de gerçekleştirilen en büyük sanayi yatırımı. Kullandığı teknolojilerle küresel rekabette öne çıkan Tosyalı Algerie, Doğrudan İndirgenmiş Demir (DRI) teknolojisi sayesinde dünyanın en yeşil ve çevreci çeliğini üreten tesisler arasında yer alıyor. Sanayide öncü yatırımlarımız, yarattığımız istihdam ve sürdürülebilirlik odaklı teknolojilerimizle Cezayir’de devletin üst kademesi başta olmak üzere farklı platformlarda örnek gösteriliyoruz. Bu bizi ülkemiz ve insanımız adına gururlandırıyor ve daha iyisini yapmak için cesaret veriyor. Cezayir’deki tesisimizdeki katma değer yaratan yatırımlarımız devam edecek. Temellerini 2011 yılında attığımız ve 4. etap yatırımı devam eden Tosyalı Algerie, tüm etaplar tamamlandığında, 7.5 milyon tonu entegre maden tesisinden olmak üzere, 8.5 milyon tona ulaşan yassı ve uzun mamul kapasiteli bir sanayi tesisine dönüşerek küresel büyümemizin sürükleyici gücü olacak” ifadelerini kullandı.

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