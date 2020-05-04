MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriCezayir'de asgari ücret artırıldı
GeriEkonomi Cezayir'de asgari ücret artırıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 04.05.2020 - 08:57,Son Güncelleme:

Cezayir'de asgari ücret artırıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cezayir'de asgari ücret artırıldı
Abone Olgoogle-news

Cezayir'de 8 yıl aradan sonra ilk kez asgari ücretin artırılarak 170 dolara çıkarılmasına karar verildi.

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un da katıldığı video konferans yöntemiyle düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada, Tebbun'un ülkede yaklaşık 150 dolar olan asgari ücrete 2 bin dinar (20 dolar) zam yapılması talimatını verdiği belirtildi.

Söz konusu zam kararının haziran ayı başından itibaren uygulanacağı aktarılan açıklamada, hazirandan itibaren ayrıca aylık geliri 30 bin dinardan (225 dolar) az olan kişilerden de vergi alınmamasına karar verildiği vurgulandı.

Cezayir'de 2012'den beri asgari ücret 18 bin dinarda (yaklaşık 150 dolar) sabit kalmıştı.

Cezayir, dünya piyasalarında petrol fiyatlarının düşmesiyle 6 yıldır ekonomik kriz yaşıyor. Ülke, döviz gelirlerinin yüzde 93'ünü doğal gaz ve petrolden elde ediyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle