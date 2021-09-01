Cezayir petrol ve doğal gazdan servet kazanıyor

Cezayir resmi ajansı APS'ye konuşan, Sonatrach Direktörü Tevfik Hakkar, uluslararası enerji piyasalarındaki tabloya göre, 2021 yılında 30 ila 33 milyar dolar gelir elde etmeyi beklediklerini söyledi.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisindeki geçen yılın aksine bu sene gelirlerinin "gözle görülür bir artışa tanık olduğu" bilgisini paylaşan Hakkar, yılın ilk 8 ayında satışlarının yaklaşık 20 milyar dolara ulaştığını bunun da 2020'nin toplam gelirine denk geldiğini belirtti.



Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının yol açtığı ekonomik tahribat, 45 milyon nüfuslu petrol ve doğal gaz ülkesi Cezayir'i de derinden sarstı.



Enerji fiyatlarının düşük seyri, devlet bütçesinin yüzde 60'ını ve ihracatın da yüzde 94'ünü petrol ve doğal gazdan sağlayan Cezayir'i, artan cari açık ve yatırım projelerinin ertelenmesi gibi sonuçlarla yüz yüze getirdi ve ekonomik olarak zor durumda bıraktı.

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