Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları takibi 2020
Canlı altın fiyatları takibi yapanlar altın fiyatlarına yönelik araştırmalarını hafta sonunda da devam ettirdi. Piyasaların kapalı olduğu pazar gününde, altın yatırımcıları ve hediyelik altın almayı planlayanlar, özellikle gram bazında altın fiyatlarının anlık değişimlerini ve ne kadar olduğunu sorguluyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları pazar günü ne kadar oldu? İşte, 8 mart güncel yarım, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları.
Serbest piyasada işlem gören altın fiyatlarının anlık değimleri pazar günü yatırımcıların gündeminde yer aldı. Yeni hafta öncesi altın piyasalarında yaşanan anlık son durum ve gram altın fiyatları yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. İşte, canlı altın fiyatları...
Gram altının alış fiyatı 327,57 olurken, 327,65 liradan satıldı.
Yarım altının alış fiyatı 1.049,35 olurken, 1.076,42 liradan satıldı.
Çeyrek altının alış fiyatı 526,32, satış fiyatı ise 538,21 lira oldu.
Cumhuriyet altını 2.170,00 liradan alınırken, 2.203,00 liradan satıldı.
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