Çeyrek asra özel kitap

Kitaplarında, özel yemek tarifleri ve fotoğraf karelerinin yanında Sunset’i Sunset yapan ekibin de yer aldığına dikkat çeken Sunset’in yaratıcısı Barış Tansever, “25 yıl boyunca hem çok güzel anılar biriktirdik hem de müşterilerin hayatlarına dokunduk. Tüm birikimleri özel kitapla taçlandırmak istedik” diye konuştu. Gelen tepkilerin çok olumlu olduğunu, Türk iş dünyasının önemli isimlerinden tebrik mesajları aldığını belirten Tansever, “Yabancı müşterilerimiz de oldukça yoğun ilgi gösterdi. Bu nedenle kitabın İngilizcesini de yayınlayacağız. Bu kitabın tüm dünyada satılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

SOSYAL SORUMLULUK

Sunset çeyrek asırlık tarihini bir tek Sunset Grill & Bar Cookbook ile kutlamıyor. Marka, Türkiye çağdaş sanatının en değerli imzalarından Burhan Doğançay’ın 90. yaşının anısına ve Doğançay Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı yararına Jumbo’ya özel olarak ürettirdiği Burhan Doğançay imzalı ‘Koniler Serisi’ porselen fincan takımı ile de dikkat çekiyor. Aynı zamanda bu koleksiyonun sosyal sorumluluk yanı da oldukça önemli. Koleksiyonun satışlarından elde edilen gelirin tamamı Doğançay Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı’na bağışlanıyor. Kuruluş amacı Türk resim sanatını yurtiçi ve özellikle yurtdışında tanıtmak olan bu vakıf, ilköğretim çağında ve imkânı kısıtlı olan çocukların sanat ile tanışması ve sanatın geniş yelpazesini görerek vizyoner bireylerin yetişmesine katkı sağlıyor.

ÖZEL ŞARAP

Sunset’in 25. yıla özel bir diğer yeniliği de özel şarabı oldu. Sunset’in sahibi Barış Tansever bu özel şarabın isminin hikayesini şu sözlerle açıklıyor: “Bu özel şarap, Sunset’in 25 senelik başarı yolculuğunda en büyük destekçim olan eşimin ismiyle taçlandırılmıştır. Dünyanın önde gelen çağdaş sanatçılarından Burhan Doğançay 2010 yılında ‘bir gün Sunset’e özel bir şarap yaparsan ismi “Alize” olsun’ diye fikir vermiş ve etiket olarak tasarlanması için kendi el yazısıyla bugünkü etiketimiz olan “Alize”yi yazmıştı. Bu fikirle yola çıkılan bu özel şarap Sunset’in 25. yılında hayat buldu. Bu vesile ile Sunset dostu değerli sanatçımız Burhan Doğançay’ı da özlemle ve saygıyla anıyorum.”