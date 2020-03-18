Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadardan işlem görüyor?
Yatırımcıların gözde araçları arasında yer alan altının son durumu bugün de merak konusu oldu. 18 Mart Çarşamba günü çeyrek altının ne kadar işlem gördüğünün yanı sıra altının gram fiyatının ne kadar olduğu bilgisi de anlık olarak takip ediliyor. Özellikle corona krizi sonrası altın fiyatlarına yoğunlaşan yatırımcılar, güncel fiyat bilgisini anlık sorguluyor. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ve yarım altın ne kadar?
Altın fiyatlarındaki son durum bilgisi, sabah saatlerinden itibaren yoğun şekilde sorgulanıyor. Özellikle düğün sezonuna kısa bir süre kala, çeyrek altının fiyat bilgisi ve bunun yanı sıra gram altındaki güncel gelişmeler araştırılıyor. İşte, 18 Mart 2020 piyasalardan en son altın fiyatları...
ÇEYREK ALTIN: Çeyrek altın alış fiyatı 503,03 TL olurken satış fiyatı ise 514,73 TL civarında işlem görüyor.
GRAM ALTIN: Gram altın güne 315,08 TL seviyelerinde başladı.
YARIM ALTIN: 18 Mart Çarşamba günü yarım altın alış fiyatı 1.002,92 TL, satış fiyatı ise 1.029,46 TL
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