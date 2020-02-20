Ceyhan yeni yatırımlarla gözde olacak

Adana'nın Ceyhan ilçesi, Türk ve Cezayir şirketlerinin ortaklığıyla 1,4 milyar dolar maliyetle kurulacak polipropilen üretim tesisi ve Türkiye Varlık Fonunca yaklaşık 10 milyar dolar yatırımla hayata geçirilmesi planlanan rafineri ve petrokimya tesisi sayesinde enerjide söz sahibi olacak.



Rönesans Holding'in uluslararası güçlü ortaklarla 1,4 milyar dolarlık bir yatırımla hayata geçireceği Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisinin, Ceyhan Endüstri Bölgesi'nde 2020 sonunda inşaatına başlanarak 2023'te tamamlanması öngörülüyor.



Türkiye’de özel sektörün tek kalemde gerçekleştirdiği en büyük sanayi yatırımlarından olacak tesisin cari açığın azalmasına 250 milyon dolar katkı sağlaması hedefleniyor.



Türkiye Varlık Fonu da rafineri ve petrokimya alanındaki dış ticaret açığının azaltılması amacıyla Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaklaşık 10 milyar dolar yatırımla tesis kurmayı planlıyor.



Rafineri ve petrokimya kompleksinin inşasına, tasarım ve mühendislik çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2021'de başlanması amaçlanıyor.

Söz konusu tesislerin, Ceyhan'ı uluslararası enerji merkezine dönüştürmesi bekleniyor.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede hem özel sektörün hem de Varlık Fonunun devasa projeleri olduğunu söyledi.



Özel sektörün Ceyhan'da polipropilen tesisi kurmasının önemine değinen Kıvanç, doğal gaz ve ham petrole dayalı ürünlerin ham maddelerinin burada üretileceğini anlattı.



"BÜYÜK BİR PETROL RAFİNERİSİ KURULACAK"



Kıvanç, bölgeye yapılacak ikinci projenin ise Türkiye Varlık Fonu tarafından hayata geçirileceğini belirterek, "Buraya büyük bir petrol rafinerisi kurulacak. Bu iki proje de Adana ve Türkiye için çok önemli. Bu projeler hayata geçirildiği takdirde Ceyhan-İskenderun Körfezi arasında kalan bölge, 'geleceğin Gebze'si haline gelecek." diye konuştu.



Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinin olumlu sonuçlanması halinde bölgenin daha da önem kazanacağına inandığını vurgulayan Kıvanç, şunları kaydetti:



"Gelecekte bu bölge, dünyanın petrokimya ve enerji bölgesi, büyük kimya kuruluşlarının faaliyet gösterdiği, plastik ve petrol bazlı ürünlerin üretildiği bir bölge olacak. Tabi bu da ülke ve bölge istihdamına müthiş katkı sunacak. Gerek bu tesislerin yapımı gerekse işletilmesi noktasında on binlerce insana iş kapısı açılacak."



Kıvanç, Adana Valiliği ve Adana Sanayi Odasının bölgeye bir Kimya Organize Sanayi Bölgesi kurulması için çalışmalara devam ettiğini kaydetti.