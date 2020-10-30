Çevreyi korumak için servet harcandı

Türkiye, son yıllarda çevrenin korunması amacıyla birçok projeyi hayata geçirirken, 2015-2019 döneminde harcanan tutar yüzde 52 artışla 163,2 milyar liraya ulaştı.



AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, çevreyi korumak için yapılan harcama 5 yılda kademeli olarak yükseldi. 2015-2019 döneminde bu çalışmalara ayrılan tutar yüzde 52 arttı. Bu dönemde söz konusu faaliyetler için ülke kaynaklarından 163 milyar 178 milyon 952 bin 141 lira ayrıldı.

Çevre koruma harcamalarında en büyük payı "atık" ve "atık su" yönetimleri alırken, bunları sırasıyla "biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunması", "toprak, yer altı ve yüzey sularının korunması" ile "kalitesinin iyileştirilmesi" harcamaları izledi.



Atık yönetimine 2015'te 12,7 milyar lira harcanırken, geçen yıl sonu itibarıyla bu tutar yüzde 40 artışla 17,8 milyar liraya yükseldi. 5 yıllık dönemde atık yönetimi için 78,4 milyar lira harcama yapıldı. Bu tutar, çevre korumasına yapılan toplam harcamaların yarısına yaklaştı.



Aynı dönemde atık su yönetimine yaklaşık 60 milyar lira ayrılırken, bu tutar da toplam harcamaların yüzde 37'sine karşılık geldi. Böylece atık ve atık su yönetimi faaliyetlerine toplam çevre koruma bütçesinin yüzde 85,5'i kadar para harcandı.



Söz konusu 5 yıllık dönemde biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunması için 9,5 milyar lira, toprak, yer altı ve yüzey sularının korunması ve kalitesinin iyileştirilmesi için de 5,7 milyar lira harcama yapıldı.



AR-GE HARCAMALARI YÜZDE 75 ARTTI



Çevrenin daha iyi korunabilmesi için Ar-Ge çalışmalarına da hız verildi. Bu kapsamda 5 yılda 957,3 milyon lira kaynak aktarıldı. 2015'te 124,1 milyon lira olan Ar-Ge harcamaları, geçen yıl sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 76 artarak 218 milyon liraya ulaştı.



Öte yandan bu dönemde radyasyona karşı koruma harcamalarında da düzenli atış gerçekleşti. Bu alana 2015'te 5,2 milyon lira ayrılırken bu tutar 2019'da yüzde 59 artışla 8,2 milyon liraya yükseldi. 2015-2019 döneminde bu alana toplamda 35,1 milyon lira harcandı.