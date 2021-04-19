Çevreci yatırımları ile öncü

1961 yılında Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgesi olarak kurulan Bursa Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) 2021’de 60. yılını kutluyor. BOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz, sanayicilere tek durak ofis yaklaşımıyla bütün altyapı hizmetlerini sağladıklarını belirterek, “Türkiye’nin gelecek hedefleri doğrultusunda üretim, ihracat, istihdam vizyonunu benimseyen bölge firmalarımız Ar-Ge ve tasarım çalışmalarına büyük önem veriyor. Bu anlamda Bursa OSB’de toplam 34 Ar-Ge merkezi, 10 tasarım merkezi bulunuyor. Tekstil ve otomotiv kümelerimiz ile ihracatta pazar çeşitlendirmesine yönelik çok önemli çalışmalar yapıyoruz” dedi.

PANDEMİ KAYIPLARI GERİ ALINDI

BOSB Başkanı Hüseyin Durmaz, koronavirüs pandemisi global anlamda ülke ekonomilerini etkilerken, sanayide 2020 Nisan ayında yoğun olarak hissedilen kayıpların, Türkiye’de zamanında alınan doğru ekonomik tedbirler ile bunların kararlılıkla uygulanması ile 2021 mart ayı sonu itibariyle geri alındığını ve üretimin eski seviyelerine geldiğini belirtti. Durmaz, “Alınan tedbir ve önlemler ile bölgemizde üretim çarkları dönmeye devam ediyor. Bursa OSB’de elektrik, doğalgaz ve su tüketim miktarındaki artışlar bunu gösteriyor. Bölge sanayicileri bu dönemde üretim, istihdam ve ihracat ile üzerine düşeni yaparken, yönetim olarak bizler de sanayicilerin uygun ortam ve şartlarda faaliyetlerini sürdürebilmesi için gayretli çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.

EN BÜYÜK PROSES SU ÜRETİM TESİSİ

Başkan Durmaz, BOSB olarak elektrik, su, doğalgaz, imar ve inşaat işleri, iş sağlığı ve güvenliği, sağlık ve itfaiye yöneticiliği, atık su, atık yönetimi ve kalite yöneticiliği hizmetleri verdiklerini belirterek, çevre konusundaki yatırım ve hassasiyetlerini de anlattı. Durmaz, bölge sanayisinin temel ihtiyaçlarından olan proses suyu temini konusundaki çalışma ve yatırımlarla ilgili şunları söyledi: “42 yıl önce başlanan proses suyu temini çalışmalarına ilave olarak 2008 yılında ultrafiltrasyon ve ters ozmoz sistemi kullanılmaya başlanmıştır. Bu sistem ile sanayinin ihtiyacı olan proses suyu kapasitemiz günlük 50 bin metreküpe ulaştı. Türkiye’de yer alan OSB’ler içerisinde en büyük kapasiteli ultrafiltrasyon ve ters ozmoz sistemine sahip Proses Suyu Üretim Tesisimizde, yeraltı suyuna, tankerlerle su taşımacılığına ve şehir şebeke suyuna alternatif su hazırlanmaktadır.

Bursa OSB Başkanı Hüseyin Durmaz, sürdürülebilir çevre konusunda diğer çalışmalarını ise şöyle anlattı: “Türk Akreditasyon Kurumu’ndan akredite ilk çevre laboratuvarı olan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yeterlik Belgesi’ne sahip Bursa Çevre Merkezi bünyemizde çalışmalarını sürdürüyor. OSB’ler arasında ilk arıtma tesisinin kurulmasından, enerji kayıplarının önlenmesi ile enerji verimliliği faaliyetlerine, çevreye duyarlı sanayi tesisi yarışması düzenleyerek farkındalık oluşturmaya, Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ne kadar çevre konularında OSB olarak çalışma yürütmekten mutluyuz.”

BURSA'NIN DEVLERİ BOSB'DA

Bursa Organize Sanayi Bölgesi, Bursa’nın 250 büyük firmasının 5’te birini bünyesinde barındırıyor. Bursa’nın 250 büyük firması arasında yer alan ve Bursa OSB’de faaliyet gösteren firmalar, 250 Büyük Firmanın toplam cirosunun yüzde 33’ünü, toplam ihracatın yüzde 50’sini, üretimden satışların yüzde 36’sını, istihdamın da yüzde 18’ini gerçekleştiriyor.

BURSA'NIN İKİ AYLIK SU TÜKETİMİNE EŞİT GERİ KAZANIM

”Su üretim tesisimiz ile kirletilerek doğaya bırakılmış olan, herhangi bir faaliyet için kullanılamayacak durumda olan yüzey suyu, çeşitli arıtma prosesleri ile arıtılarak kullanılabilir hale getirilip ekonomiye ve çevreye katkı sağlanmaktadır. Bu sayede, şehir şebekesinin de beslendiği temiz su ve yeraltı su kaynakları tüketilmemektedir. Sonuçta günümüzün ve geleceğimizin en önemli konularında biri olan susuzluk probleminin çözümüne karşı çok önemli bir katkı sağlıyoruz. İleri teknoloji kullanılarak su elde edilen tesiste üretilen bir yıllık su miktarı, 165 bin nüfuslu bir yerleşim merkezinin bir yıllık su tüketimine eşit ve Bursa’nın yaklaşık iki aylık su ihtiyacına denk geliyor. Tesisimiz geri dönüşüm sağlayan ve kurulu kapasitesi ile Türkiye’deki en büyük, dünyada ise sayılı büyüklükteki tesisler arasında yer alıyor.”

TEVMOT PROJESİ YÜRÜRLÜKTE

Bölge içerisinde yer alan KOBİ özelliğindeki firmalara yönelik T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı otaklığında yürütülen Küresel Çevre Fonu (GEF) destekli “Türkiye’de KOBİ’lerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi (TEVMOT) Projesi” kapsamında 5 firmamızda ön etüd ve detaylı etüd çalışmaları tamamlanmıştır. Verimsiz motorların değişimi aşamasında çalışmalar devam etmektedir. Bursa OSB’de faaliyette olan fabrikalar tevsi, modernizasyon entegrasyon gibi yatırımların yanı sıra Ar-Ge başta olmak üzere üretim ve ihracatlarında rekabet imkanlarını daha da arttırmak için patentten endüstriyel tasarım alanına kadar önemli çalışmalar yapmaktadırlar.”

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