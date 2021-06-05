Çevreci uygulamalarla 1.5 milyon ağacı kurtardı

İpeker Tekstil, tüm çalışmalarında çevreci üretimi ajandasının ilk sırasına koyduğunu açıklarken, tüm iş modeline entegre ettiği ‘Blue Balance Sustainability Programme’ ile sürdürülebilirliğin tüm boyutlarını kapsayan çalışmalar yürüttüğünü bildirdi. Temiz çevre konusunda önemli bir argüman olan enerjide iklim finansmanını her sene arttıran İpeker Tekstil, iklim finansmanı ile üretim teknolojilerinin yenilenmesini, doğal kaynakların tasarruf ve verimliliğinin artmasına yönelik yatırımları karşılıyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİYE GEÇTİ

2021 yılında yüzde 100 I-REC sertifikalı yenilenebilir enerjiye geçen İpeker Tekstil’de yapılan çalışmaları aktaran Yönetim Kurulu Üyesi İhsan İpeker, belirledikleri ‘Sıfır Karbon’ hedefleri doğrultusunda enerji ile suyun etkin ve verimli kullanımı için aşamalı olarak çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi. Daha az enerji ve su tüketimi sağlayan yeni nesil makine parkı yatırımları, hayata geçirilen Ar-Ge projeleri, proseslerin iyileştirilmesi veya yalınlaştırılması, in-house enerji ve su geri dönüşüm çalışmaları sayesinde yüzde 17.6 enerji, yüzde 16.8 su tasarrufu sağladıklarını vurgulayan İpeker, “Hedeflenen tutarın yüzde 40’ına ulaşan yağmur hasadı projesi ve düz boya çalkalama suların baskı şablon ve blanket yıkamalarında kullanımını sağlayarak 10,000 ton/yıl suyun yeniden kullanımına olanak sağladık. Tekstil apresinde Sıfır Kimyasal Uygulaması olarak Natural Finishing adını verilen çalışma sayesinde 5.2 ton/yıl kimyasal kullanımı yapılmayarak aynı kalite özellikleri sağlayan bir proses geliştirdik” dedi.

ATIKLARA İKİNCİ HAYAT

Atıkların kaynağında ayrıştırılması ve azaltılması için gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra Döngüsel Ekonomi çerçevesinde yapılan Endüstriyel Simbiyoz projeleri ile atık tekstil ürünlerinin sünger, sahra çadırı, temizlik bezi ve İpeker Home grubunda kullanılan yastık dolgu malzemesi olarak ikinci hayatlarına devam ettiğini belirten İpeker Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi İhsan İpeker, şunları söyledi:

İNSANLARIN MÜLKÜ DEĞİL

“Çevresel boyutta sadece tesis içi iyileştirmeler değil tesis dışında etkilenen faktörlere de hassasiyet gösteriyoruz. Bu kapsamda çevrenin ayrılmaz bir parçası olan canlıların bir ürün olarak kullanımı yerine, türüne özgün bir şekilde yaşam koşullarına sahip olmasını, yaşama haklarının korunmasını amaçlayarak, hayvanların insanlara yönelik bir mülk olmadığı ve bedenlerinin bir parçasının dahi insan konforuna yönelik kullanımına açık olmadığını savunuyoruz. Duyulan hassasiyet, İpeker’in hammadde kabul şartlarından itibaren nihai kumaş üretime değin tüm üretim prosesinde ciddi değişiklikler yarattı ve Vegan Tekstil Prosesleri (VTP) adını verdiğimiz üretim şeklini benimsedik. Giydiğimiz kıyafetlerin Ürün Yaşam Döngüsü değerlendirmesinde hammadde, iplik üretimi, kıyafet üretimi ve nakliye aşamasına kadar 4 süreç içerisinde doğaya verdiği negatif etki yüzde 42’dir. Nihai tüketici satın aldığı ürün ile mağazadan çıktıktan sonra gerçekleştirdiği negatif etki ise yüzde 58’dir. Vegan ipeği kumaşlarımıza kazandırdığımız özellikler sayesinde negatif etki oranını düşürüyoruz. Pamuk, ipek, polyester kumaşlara göre yıkama sırasında daha az su kullanımını, dolayısıyla daha az enerji tüketimi sağlarken, üzerinde deterjan kalıntısı bırakmamasıyla ve de biyodegredasyon hızının yüksek olması ile çevreci bir yaklaşım sunuyoruz. Yaptığımız çalışmalar sayesinde 1 milyon 511 bin 952 yetişkin ağacın yükünü aldık ve 243 bin 828 ton karbon salınımını engelledik.”

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara