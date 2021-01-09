Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Uzman Yardımcısı alacak! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ilanı...

Çevre ve Şehirclik Bakanlığı personel alımı için ilan yayınladı. Yayınlnana ilana ilişkin detaylar belli oldu. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı ilanıyla ilgili ayrıntılar şu şekilde:

YAYINLANAN İLANIN AÇIKLAMASI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 7. derece 10 adet kadroya atama yapılmak üzere, aşağıda belirtilen öğrenim dallarından mezun adaylar arasından yazılı ve sözlü sınavla (iki aşamalı) Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI, ŞEKLİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvurular Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sayfası (www.csb.gov.tr ve/veya https://personeldb.csb.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Atama yapılacak kadrolara ilişkin öğrenim dallarına göre KPSS puan türleri, asgari taban puan ve puan sıralamasına göre kaç adayın davet edileceği, yarışma sınavına katılacak adaylarda aranan genel ve özel şartlar, müracaat tarihi, yeri, şekli ve istenecek belgeler, yarışma sınavının yeri, şekli, tarihi, sınav konuları ile ağırlık puanları ve diğer hususlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sitesinde (www.csb.gov.tr ve/veya https://personeldb.csb.gov.tr) ileriki bir tarihte yayınlanacaktır. İlan olunur.