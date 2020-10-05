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HaberlerEkonomi HaberleriÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan TOKİ müjdesi: Yüzde 20 indirim yapıyoruz
GeriEkonomi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan TOKİ müjdesi: Yüzde 20 indirim yapıyoruz
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Ekonomi
Haber Giriş: 05.10.2020 - 22:16 | Son Güncelleme:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan TOKİ müjdesi: Yüzde 20 indirim yapıyoruz

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan TOKİ müjdesi: Yüzde 20 indirim yapıyoruz
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev sahibi olanlara borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapılacak kampanyanın 21 Ekim'de başlayacağını duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapıyoruz. 21 Ekim'de başlayacak kampanyamız 19 Kasım'a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları yarın TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak" ifadelerini kullandı.

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